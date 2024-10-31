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Milyonlarca kişinin beklediği haber: Hac kurası çekiliyor

Milyonlarca kişinin beklediği haber: Hac kurası çekiliyor

10:3031/10/2024, Perşembe
G: 31/10/2024, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Kabe-i Muazzama
Kabe-i Muazzama

Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kurası bugün çekiliyor. Milyonlarca hacı adayının beklediği kura bugün 10.30'da noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği kura noter huzurunda gerçekleştiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanıyor.

Hac kuraları canlı izle:

#Diyanet İşleri Başkanlığı
#Umre
#Hac

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