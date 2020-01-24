Minik Zeynep’ten duygulandıran davranış: Kumbarasındaki paraları İdlib’deki çocuklara bağışladı



Suriye’nin İdlib kentinde yaşanan insanlık dramına Erzincan’da yaşayan Zeynep Hafsa Erdoğan, duyarsız kalmadı. Babası ile birlikte evlerinde haberleri izlerken İdlib’den yayınlanan bir haberde çocukların çamur içerisinde çadırlarda yaşadığını gören Zeynep, çocukların yaşam koşullarından etkilendi.

Diyanet Vakfı'nın yolunu tuttular

Kızının duygulandığını fark eden baba Yavuz Selim Erdoğan, kızı Zeynep’e "Paralarını İdlib’de bulunan kardeşlerinle paylaşır mısın" diye sordu. "Evet babacığım" cevabını alan baba, hemen kızını da alıp Türkiye Diyanet Vakfı Erzincan Şubesi'nin yolunu tuttu.

HAYAT İdlib’i iyilik ısıtacak

AA Minik Zeynep kumbarasındaki bütün parayı hiç düşünmeden İdlib'deki kardeşlerine bağışladı.

'Kardeşlerim için çok üzüldüm'

Kumbarasında biriktirdiği 61 lira 5 kuruşu İdlib’de yaşayan çocuklara bağışlayan Zeynep Hafsa, televizyon seyrederken çocukları çamur içerinde gördüğünü belirterek, “Televizyon seyrederken İdlib’deki kardeşlerimin çamurlar içerinde olduğunu gördüm. O yüzden harçlıklarımı onlara göndereceğim. Ben oradaki kardeşlerim için çok üzüldüm” dedi.

AA Zeynep'in harçlıklarını bağışlaması, herkesi duygulandırdı.

“Haberi izlerken çok duygulandı”

Zeynep Hafsa’nın gözü gibi sakladığı paylaşmayı hiç düşünmediği harçlıklarını İdlib’deki çocuklara bağışladığını ifade eden baba Yavuz Selim Erdoğan, “Evde televizyon seyrederken İdlib ile ilgili haberler çıktı. O haberlerde İdlib’deki o masum insanların çektikleri acılar, ıstıraplar, çadırlar içerisinde yokluk ve çamurlar içerisinde ki görüntüleri izleyince duygulandık. Haberi izleyen Zeynep kızımda çok duygulandı.

'Çok mutluyuz'

Kendisine ara ara verdiğimiz ve biriktirdiği harçlıkları vardı. Gözü gibi sakladığı paylaşmayı hiç düşünmediği harçlıkları vardı. Bende kızıma paralarını İdlib’deki kardeşlerinle paylaşır mısın diye bir teklifte bulundum. O da çok sevinçli bir şekilde evet babacığım tabi ki paylaşırım onlar bizim kardeşlerimiz cevabını verdi. Tabi bizde il müftülüğüne gelerek bu paraları İdlib’de yaşan kardeşlerimiz adına kullanılması için vakfa bağışladık. Bundan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.



“Zeynep kızımızın yapmış olduğu bağış hepimizi çok etkiledi”

Zeynep Hafza’nın yaptığı bağış ile Erzincan’da göz yaşartıcı manzarayla karşılaştıklarını söyleyen Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, “Erzincan’da gerçekten göz yaşartıcı manzaralarla karşılaşmaktayız. Zeynep Hafsa kızımızın yapmış olduğu bağış hepimizi çok etkiledi. Konuyu bana babası söylediğinde çok duygulandım.