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Hayat Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller çığ gibi
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Minnoşlar filmi nedeniyle Netflix aboneliklerinde iptaller çığ gibi

ABD'nin internet ve dizi film platformu Netflix'in tüm dünyada tartışma yaratan dizisi Cuties (Minnoşlar) rekor üyelik iptali sürüyor. Netflix’in on kat abone kaybına uğradığı açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Cuties (Minnoşlar).
Cuties (Minnoşlar).

Çocuk istismarı tartışmasıyla gündeme gelen ve Türkçeye Minnoşlar olarak çevrilen Fransız yapımı Cuties isimli film nedeniyle Netflix'e tepkiler dinmiyor.

  • Abonelik analiz sitesi verilerine göre, Fransız yapımı Cuties'in (Minnoşlar) 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından bu zamana kadar, Netflix abonelik iptalleri iptal sayısının 10 kat artığı ifade edildi.

Öte yandan film çocuk istismarı tartışmasıyla bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kriz neden olmuş, RTÜK konuya el atarak filmin Türkiye’de yayınlanmasını önlemişti. Twitter'da cancelnetflix (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde gündem olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya etkisini göstermişti.

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Netflix çocuk istismarından vazgeçmiyor. Bir Amerikan şirketi olan Netflix, online film ve dizi izleme platformu olarak yayın hayatına başladığı günden itibaren çok konuşuluyor. Netflix, yine tartışmalı bir yapım ile adından bahsettiriyor. Yayınladığı film ve diziler ile her zaman eleştiri oklarının hedefinde olan Netflix, yeni bir rezalete imza attı. Orijinal adı Cuties olan ve Türkiye'de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix'in yeni filmi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Neden mi? Gelin nedenlerini birlikte inceleyelim.

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