Miraç Kandiliniz mübarek olsun

Hazreti Muhammed’in, 27 Recep 621 hicri tarihinde, Allah’ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam’ın rehberliğinde Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece Miraç Kandili, bugün idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan “üç aylar”ın ilki olan Recep ayının 27’nci gecesine denk geliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi’nde yapılacak “Miraç Kandili Özel” programı, TRT 1 ve Diyanet TV’de yayımlanacak. Ayasofya Camii’nde de mevlevihanelerde okunması gelenek olan Miraciye icra edilecek.

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ALLAH SİZİNLE BERABERDİR

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Halil Kılıç, “İsra” olayı sırasında Hazreti Muhammed’in eşsiz yolculuğunun ilk durağı olan Mescid-i Aksa’da peygamberler topluluğuna namaz kıldırdığını ifade etti. Hazreti Muhammed’in “Miraç” olayında ise göğün her bir tabakasında peygamberlerle görüştüğünü, cennet ve cehennemin de yine bu sırada gösterildiğini aktaran Kılıç, Hazreti Muhammed’in bu kutlu yolculuktan hediyelerle ümmetine döndüğünü söyledi. Kılıç, şunları kaydetti: “Mekke ve Taif’in ileri gelenlerinin Hazreti Peygamber’e sırt çevirdiği bir zamanda Yüce Allah, İsra ve Miraç mucizesini yaşatarak elçisini yalnız bırakmadığını ve onu destekleyeceğini göstermiştir. Bu noktada müminlere düşen vazife Amenerrasulü’de bildirildiği üzere ‘Allah ne güzel dosttur. O ne güzel yardımcıdır.’ demek ve Allah’ın kendileriyle beraber olduğuna inanmaktır.”

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MESCİD-İ AKSA’YA SAHİP ÇIKMALIYIZ

İsra ve Mirac hadisesinde, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa mescitlerinin iki önemli figür olarak ön plana çıktığını vurgulayan Kılıç, “Bu da Müslümanların kıyamet kopana kadar bu iki kutsal mekanın izzet ve onurunu ayakta tutmak için canla başla çalışmaları gerektiğine işaret etmektedir.” diye konuştu. Hazreti Muhammed’in kutsal yolculuğundan beş vakit namaz hediyesiyle de döndüğünü hatırlatan Kılıç, şunları söyledi: “Miraç hadisesi, Hazreti Peygamber’in en sıkıntılı ve üzüntülü zamanında meydana gelmiştir. O, eşsiz Miraç tecrübesini, hediye olarak getirdiği günde beş vakit namaz ile her bir Müslümanın da yaşama imkanının olduğunu göstermiştir. Bundan dolayı namaz müminin miracı kabul edilmektedir. Öyleyse Müslümanlar, namazı günde beş vakit Yüce Allah ile görüşme fırsatı olarak bilmeli, gerçek huzura servet, şöhret ve şehvetle değil, sadece Allah’ın huzuruna durmakla ulaşılabileceğini idrak etmelidirler.”