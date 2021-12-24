Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Programın açılış konuşmasını yapan Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, hem dünyanın hem de Kudüs'ün çok zor bir dönemden geçtiğini belirterek, zor süreçte Kudüs çalışmalarında yanında olduğunu ifade ettiği katılımcılara teşekkür etti. Kudüs’te yaşanan zulme karşı itirazı olan ülkeler ve halkları birlik ve beraberlik içinde Kudüs'e sahip çıkması gerektiğini söyleyen Muhammet Demirci, "Sabretmemiz, direnmemiz, birlikte hareket etmemiz ve hep birlikte Mescid-i Aksâ'nın ve Kudüs'ün özgürlüğü için yapılan çalışmaların içerisinde olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yarışma sayesinde Kudüs'ün, Mescid-i Aksâ'nın sesini sanat alanında tüm dünyaya ulaştırmak istediklerine işaret eden Demirci, "Mescid-i Aksa ve Kudüs işgal altında olduğu müddetçe bizim yaptığımız çalışmaların hiçbirisi yeterli değildir." dedi.

REKLAM

Demirci, Mirasımız Derneği’nin (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği) 15 yıldır Mescidi Aksa'nın sözcülüğünü yapmaya çalıştığını, bugüne kadar ulaşılan noktada derneğin çalışmalarına destek veren herkesin emeğinin bulunduğunu dile getirdi.

Yarışmanın koordinatörü ve Uluslararası Karikatüristler Birliği Başkanı Karikatürist Ahmet Altay ise Kudüs'ün herkesin kırmızı çizgisi olduğunu, bu yarışmanın içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bir insanın Kudüs'ü sevip sevmediğini anlamanın yolunun o insandan Kudüs için bir şey yapmasını istemekten geçtiğini söyleyen Ahmet Altay “Benim bir çizer olarak bu noktada ne yapabiliyorsam en iyisini yapmam gerekiyor. Herkesin kendi alanında mutlaka mücadelesini vermesi gerekiyor ki, bu mücadele sonucunda ortaya çıkan esere zaten biz kültür inşası diyoruz." yorumunu yaptı.

REKLAM

8 Karikatürist Ödül Aldı

Yarışmaya 38 ülkeden 209 karikatürist tarafından gönderilen 518 eser, ön jüri tarafından değerlendirildi ve yaklaşık 50 eser finale kalmıştı. Yarışma jürisi kazanları bu 50 eser arasından seçti.

Belçika'dan Stefaan Provijn birincilik, İran'dan Ali Ghanaat ikincilik, Türkiye'den Melike Sümeyye Aysal ise üçüncülük ödülünü aldı.

Ayrıca Türkiye'den Önder Önerbay "Mirasımız Derneği Özel Ödülü", Gülcan Külcü "Necmettin Erbakan Özel Ödülü", Mert Barmanbek "Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü", Romanya'dan Constantin Pavel "2. Abdulhamid Han Özel Ödülü" ve Polonya'dan Izabela Kowalska-Wieczorek "Naci el Ali Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Programa katılan Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdulkadir Şengör, Başakşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu ve El Halil’den Naim Eyyubi ile Kudüslü ressam Şihab Kıvasmi'nin de arasında bulunduğu isimler, kazananlara ödüllerini takdim etti.

REKLAM

7 kişi Kudüs Ziyareti Kazandı

Başakşehir Belediyesi, Esenler Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Eyüpsultan Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışmada birinci 20 bin, ikinci 15 bin ve üçüncü 10 bin liranın sahibi oldu.

Kudüs ziyareti çekilişinin de yapıldığı ve 7 kişinin Kudüs seyahati kazandığı ödül töreninde, gençlerden oluşan "Rüzgarlı Tepenin Çocukları" grubu Kudüs ile ilgili ezgileri seslendirdi.

Öte yandan yarışmaya gönderilen eserlerden seçilen 73 çalışma da, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yarışma hakkında

Karikatüristlerin Kudüs ile alakalı insan hakları, adalet, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal hayat, sosyal sorumluluk, barış, şehir hayatı gibi kavramları ve konuları zenginleştirici bir perspektifle işlemeleri istenen yarışmanın başvuruları 29 Ekim'de sona erdi.

REKLAM

Finale kalan eserler ise Türkiye'den Ahmet Altay ve Murat Yılmaz'ın yanı sıra Belçika'dan Luc Descheemaeker, Romanya'dan Doru Axinte, Mısır'dan Wesam Khalil, Suriye'den Yaser Ahmad ve İran'dan Nahid Maghsoudi'nin yer aldığı ana jüri tarafından 2 gün süren toplantılarda incelendi ve ödül alacak isimler belirlendi.

Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması, 4 yıldır sosyal hayatta kültürel mirasın önemini, bu çerçevede sosyal sorumluluk bilincini, Kudüs'ün kültürel mirasa katkısını ve kültürel hayattaki önemini gündeme getirmeyi hedefliyor.