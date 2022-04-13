Mirasımız paylaşmanın ruhunu zor günler geçiren Kudüs’te yaşatıyor

İşgal devletinin sözde kolluk kuvvetlerinin desteğini alan işgalci fanatik Yahudilerin fiziksel ve sözlü saldırılarına maruz kalan Filistinli Müslümanlar, sözde mahkemelerin yıkım veya el koyma kararlarıyla evlerinden ve topraklarından sürülmeye çalışılırken, diğer yandan da ekonomik sorunlarla boğuşuyorlar.

Fanatik Yahudiler baskın düzenlemeyi planlıyor

Geçtiğimiz Ramazan ayının 28. günü Mescid-i Aksâ’ya baskın düzenlemek isteyen sözde kolluk kuvvetlerinin koruması altındaki işgalci fanatik Yahudilerin Müslümanlara bayramı zehir ettiği görüntüler hafızalardaki tazeliğini korurken, işgalciler bu yıl Ramazan’ın 14. gününde de Mescid-i Aksâ’ya benzer bir baskın için hazırlık yapıyorlar. Öte yandan Müslümanların Ramazan ayı sevinci yaşamalarını istemeyen işgal güçleri de, teravih namazı çıkışlarında Kudüslü Müslümanlara ses ve gaz bombalarıyla saldırıyorlar.

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Tüm olumsuz tabloya rağmen Kudüslüler, Ramazan ayını en güzel şekilde idrak etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Kudüslü Müslümanlar, imece usulüyle hazırladıkları fenerler ve çeşitli süslemelerle her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadim Kudüs’ün sokaklarında mübarek Ramazan ayının ruhunu yaşatıyorlar. Sahurla beraber Mescid-i Aksâ’ya akın eden Müslümanlar, gün boyu Kur’an-ı Kerim okuyup dua ve namazlarla manevi olarak güç topluyorlar. Müslümanların Ramazan ayına gösterdikleri ihtimam, Kudüs’ün İslami kimliğini yok etmeyi amaçlayan İsrail’in işgal politikalarına karşı adeta direnişin bir başka biçimi.

Yardımlaşma ve dayanışma ayı olan mübarek Ramazan ayında sivil toplum kuruluşları da, bir yandan ülkemizde yaşayan dar gelirli veya yoksul vatandaşlarımıza el uzatırken bir yandan da dünya mazlumlarının elini tutup yaralarını sarmaya devam ediyor.

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Mirasımız Derneği de 15 yıldır olduğu gibi bu Ramazan ayında da Kudüs ve çevresinde yaşayan Kudüslü Müslümanların ihtiyaçlarını gidermek, yardımlaşma ve dayanışma kültürümüzü etrafı bereketli topraklarda yaşatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

12 bin aileye gıda koli yardımı

Evine gıda kolisi gitmesi gereken yaklaşık 12 bin ailenin bulunduğu Kudüs ve civar köylerde, Ramazan Kumanyası dağıtımlarına hız veren Mirasımız, Ramazan ayı süresince ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımlarını devam ettirecek.

Mirasımız Derneği'nden yapılan açıklamada, Kudüs'te Mescid-i Aksâ alanında Ramazan ayı boyunca cemaate iftar ve iftariyelik dağıtımları yapılacağı, seyyar ekipler aracılığı ile başta Kudüs ve civarındaki ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere, mülteci kampları ve Makasıd Vakıf Hastanesi’nde sıcak iftar yemeği dağıtımları gerçekleştirildiği bildirildi.

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Ramazan'ın 15'ine denk gelen Dünya Yetim Gününde büyük bir yetim iftarı organizasyonu hazırlığı yapan Mirasımız, Kadir Gecesi ise Mescid-i Aksâ'ya akın edecek onbinlerce Müslümana iftariyelik paket dağıtacak.

Kudüslü yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları bayramlık kıyafetler ve bayram harçlıkları ile sevindiren Mirasımız Derneği, bu yıl da paylaşmanın bereketine inanan hayırseverlerle Türkiye’den Kudüs’e köprü olmaya devam ediyor. Mirasımız Derneği’nin Ramazan ayı kampanya mottosu ise "Paylaşmak Ruhumuzda Var".



