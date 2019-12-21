Mirza’nın kumbarası Türkistan’a gidecek

Çin’in Doğu Türkistan’daki uygulamaları Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Zonguldak, Bursa, Çorum, Sakarya, Yalova, Bilecik, Van, Bolu, Malatya, Bingöl, Eskişehir ve İstanbul’da gösteriler düzenlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde STK üyeleri ve vatandaşlar, cuma namazı çıkışında Şanlıurfa’daki Balıklıgöl Yerleşkesi’ndeki Dergah Camisi önünde toplandı.

YÜZLERCE İNSAN ÖLÜYOR

İVakıf temsilcisi Behçet Atilla, asimilasyon ve yıldırma politikaları yürütülen Doğu Türkistan’ın tüm dünya gündeminden saklandığını ifade etti. Atilla, “Müslüman Uygurlar her türlü hak ihlaline maruz bırakılmaktadır. Çin’in ‘eğitim kampı’ olarak adlandırdığı toplama kamplarında 1-3 milyon insanın bulunduğu tahmin edilmekte. Evlerinden, yurtlarından, eş ve çocuklarından zorla ayrılan insanların sayıları her geçen gün artarken aynı zamanda uygulanan işkence ve zulümler neticesinde yüzlerce insan hayatını kaybetmektedir. Birçok aileye akrabalarının cesedi teslim edilmiş ancak ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır” dedi.

ONLAR İÇİN PARA BİRİKTİRDİ

Adıyaman Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda eğitim gören 5 yaşındaki Mirza Ege Güzel ise biriktirdiği paraları koyduğu kumbarasını, Doğu Türkistan’a ulaştırılmak üzere İHH gönüllülerine teslim etti. Güzel, Doğu Türkistan ile ilgili haberden etkilenip ülkedeki kardeşlerine yardım etmek için para biriktirdiğini ve bu paraları kumbarasına koyup İHH gönüllülerine teslim ettiğini anlattı. İHH gönüllüsü Ömer Berkcan ise Güzel’e hediyeler verdi.