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Hayat Mısır Çarşısının en kapsamlı kitabı
KÜLTÜR SANAT

Mısır Çarşısı’nın en kapsamlı kitabı

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) Mısır Çarşısı’na ilişkin en kapsamlı kitap çalışmasını yayınladı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mısır Çarşısı’nın en kapsamlı kitabı
“Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) Mısır Çarşısı’na ilişkin en kapsamlı kitap çalışmasını yayınladı. “Mısır Çarşısı’nı Düşünmek: Mekânsal Pratikler, Özneler, Gündelik Yaşam” isimli kitap, Sıla Durhan ve Yekta Özgüven tarafından kaleme alındı. Eserde, Mısır Çarşısı ve çevresinin geçirdiği değişim kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Çarşı ve etrafında yaşanan dönüşümün tarihsel izleri sürülürken yapı, tarihsel bir perspektif içinde, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla inceleniyor. Çarşının yer seçiminden geçirdiği onarımlara kadar birçok boyutuyla anlatıldığı kitaba Pera Müzesi Artshop ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nden ulaşmak mümkün.

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