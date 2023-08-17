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Hayat

Mısır tarlalarına dadanan domuzlar çiftçiyi usandırdı

Samsun'un Asarcık ilçesinde mısır tarlalarına domuzların zarar vermesi üzerine çiftçiler, mahsullerini korumak için 24 saat nöbet tutmaya başladı.

10:51 . 17/08/2023 Perşembe
AA
Çiftçiler, mahsullerini korumak için 24 saat nöbet tutmaya başladı.

Çiftçiler, mahsullerini korumak için 24 saat nöbet tutmaya başladı.

Yeniömerli Mahallesi'nde çiftçiler, yeni sezon öncesinde 400 dekar alana mısır ekti. Yaklaşık 2,5 ayda olgunlaşan mısır tarlalarına domuzlar dadandı. Mahsullere domuzların zarar vermesi üzerine çiftçiler, mısır tarlasına çadır kurarak 24 saat nöbet tutmaya başladı. Üretici Neşegül Küçük, son yıllarda domuzların sürekli mısır tarlalarına zarar verdiğini söyledi.

Çadırlarda nöbet tutuyorlar

Ektikleri mahsulden verim alamadıklarını belirten Küçük, "Ürünlerimizi korumak için tarlalarımıza kurduğumuz çadırlarda nöbet tutuyoruz. Yetkililerden artan domuz sürülerinin kontrol altına alınmasını ve zararımızın giderilmesini istiyoruz." dedi. Çiftçi Kadir Kise ise köyde 400 dekar alanda mısır ekili olduğunu kaydederek, "Mısırları domuzlar talan ediyor. Biz de tarlalarımızı korumak için nöbet tutmak zorunda kalıyoruz." ifadesini kullandı.





#Samsun
#Asarcık
#domuz
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