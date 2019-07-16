Hayat Motoruna yuva yapan kuşlar için tırını 45 gün çalıştırmadı
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​Motoruna yuva yapan kuşlar için tırını 45 gün çalıştırmadı

Motoruna yuva yapan kuşlar için tırını 45 gün çalıştırmadı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuşların tırının motoruna yuva yaptığını gören Bahattin Gürses, 6 yavru yumurtadan çıkıp uçana kadar geçen 45 günlük süreçte aracını kullanmadı.

Haber Merkezi AA
Bahattin Gürses
Bahattin Gürses

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kuşların tırının motoruna yuva yaptığını gören Bahattin Gürses, 6 yavru yumurtadan çıkıp uçana kadar geçen 45 günlük süreçte aracını çalıştırmadı.

Aşağı Çavundur Mahallesi'nde oturan, geçimini tırıyla şehirlerarası nakliye yaparak sağlayan 42 yaşındaki Bahattin Gürses, en son Ramazan Bayramı nedeniyle sefere ara verip aracını evinin önüne park etti.

Bayramdan sonra bakım yapmak için tırının kaportasını kaldıran Gürses, motorun şasisine kuşların yuva yaptığını gördü. Gürses, buradaki 6 yumurtaya zarar vermemek için 45 gün kontağa basmadı.

"Ekmeğimizi kazanmaya başlayacağız"

Bahattin Gürses, 15 yıldır taşımacılık yaptığını, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Yuvadaki yumurtaları görünce kuşlar hakkında bilgisi olan yakınlarına danıştığını anlatan Gürses, "Bana 'Kuşlar yumurtadan 15 günde çıkar.' dediler. 'Bekleyelim bunda da bir hayır vardır, belki Allah bizi büyük bir beladan koruyacaktır.' diye düşündüm. Önce yavruların yumurtadan çıkmasını, daha sonra uçmasını bekledim." ifadelerini kullandı.

Yavru kuşların yaklaşık 45 gün sonra yuvadan uçtuğunu dile getiren Gürses,

Bu süre zarfında hiç para sıkıntısı çekmediğini belirten Gürses, "Allah bir taraftan nasip verdi. Bağ ve bahçeyle uğraştım. Ailemle çok güzel vakit geçirdim. Mutluyuz ve huzurluyuz, en azından kuşların ölümüne sebep olmadık." diye konuştu.

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"Babamla daha çok vakit geçirme fırsatım oldu"

Bahattin Gürses'in kızı Aysima Gürses ise kuşlar tıra yuva yaptıktan sonraki süreçte babasıyla çok güzel vakit geçirdiğini söyledi.

Babasıyla bağ ve bahçe işleriyle uğraştıklarını, gezip eğlendiklerini anlatan Gürses, "Kuşlar sayesinde babamla daha çok vakit geçirme fırsatım oldu. Kuşlara teşekkür ediyorum. Babamın gidip de bir hafta gelmediği zamanlar oluyordu, onu çok özlüyordum. Kuşlar sayesinde 45 gündür babam evde, o yüzden çok şanslıyım." dedi.

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