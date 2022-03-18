Hayat Mübarek Berat Kandili gecesinde şehitlere dua
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Mübarek Berat Kandili gecesinde şehitlere dua

Ramazan’ın müjdecisi Berat Gecesi tüm yurtta idrak edildi. Camilere akın eden vatandaşlar namaz kaldı, ellerini af ve mağfiret için açtı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 18 Mart Hatime Ana Ulu Camii’nde şehitlerimiz için dua etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mübarek Berat Kandili gecesinde şehitlere dua
Berat Gecesi tüm yurtta idrak edildi.

Ramazan’ın müjdecisi Berat Gecesi, dün tüm yurtta idrak edildi. Eller semaya af ve mağfiret için açıldı. Selatin camilerde düzenlenen kandil programlarına katılan vatandaşlar, okunan Kur’an-ı Kerim’i dinledi, namaz kıldı, dua etti. İstanbul’da Ayasofya, Büyük Çamlıca, Eyüp Sultan, Fatih, Sultanahmet ve Süleymaniye camilerinde kandil yoğunluğu yaşandı. Yurttaki diğer merkez camiler de dolup taştı.

ALİ ERBAŞ'TAN DUA

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 18 Mart Hatime Ana Ulu Camisi’nde düzenlenen özel programa katıldı, Çanakkale şehitleri için dua etti. Ali Erbaş, Berat Gecesi mesajında kulluk bilinciyle Allah’ın sonsuz merhametine sığınarak engin mağfiretine mazhar olmak için bu gecenin önemli bir vesile olduğunu bildirdi. Erbaş şu ifadeleri kullandı: “Dua, zikir, ibadet ve taatle ihya edeceğimiz Berat Gecesi'nin daralan kalplerimize, bunalan zihinlerimize bir kandil olmasını temenni ediyorum.

Bu mübarek gece hürmetine milletimizi ve insanlığı her türlü kederden beri kılmasını, bizi günah yüklerinden arınmış gönüllerle Ramazan ayına kavuşturmasını Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum.”

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