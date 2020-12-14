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Hayat Müge Anlıda akıllara durgunluk veren olay Anne babayı baklavayla uyutup engelli kızlarını kaçırdılar
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Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: Anne babayı baklavayla uyutup engelli kızlarını kaçırdılar

Müge Anlı’da akıllara durgunluk veren olay: Anne babayı baklavayla uyutup engelli kızlarını kaçırdılar

Adana'da bir eve misafirliğe giden kişiler, evin sahiplerini baklava ile uyutup 16 yaşındaki engelli kızlarını kaçırdı. Müge Anlı olayı televizyon programına taşıdı.

Haber Merkezi İHA
Kaçırılan kızın annesi Müge Anlı'nın televizyon programına katıldı.
Kaçırılan kızın annesi Müge Anlı'nın televizyon programına katıldı.

Müge Anlı, Adana’da 9 Aralık günü akıllara durgun bir olayı programına taşıdı. İddiaya göre; 28 yaşındaki M.E. isimli şahıs, Süleyman ve G.E. çiftinin, hem görme hem işitme hem de konuşma engeli olan 16 yaşındaki kızı Emine ile evlenmek istiyordu. 9 Aralık günü eline aldığı baklava ile çiftin Kozan’daki evine gitti.

G.E., getirilen baklavayı ikram etti. Herkes baklavayı yerken M.E., tadına dahi bakmadı. Ev halkı, yarım saat içinde uykuya daldı ve 28 yaşındaki adam, 16 yaşındaki engelli Emine’yi kaçırdı. Günlerdir kardeşinden hiçbir haber alamadıklarını söyleyen abla F.K., kardeşinin bulunması için Müge Anlı’ya başvurdu. Canlı yayında anlattıkları ile dehşete düşüren abla Kolay; kardeşinin zor durumda olduğunu ve bir an önce bulunup evine dönmesi gerektiğini söyledi.

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