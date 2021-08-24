Hayat Muğlada bir pazarcı 10 gündür tezgahında para düşüren müşterisini arıyor
AKTÜEL

Muğla'da bir pazarcı 10 gündür tezgahında para düşüren müşterisini arıyor

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kendi ürettiği ürünleri halk pazarında satan köylü vatandaş, tezgahının yanında bulduğu bir miktar paranın sahibini bulmak için tezgahının bir kenarına not yazdı.

Haber Merkezi İHA

Muğla'da 15 Ağustos Pazar günü Menteşe Akyol halk pazarına ürettiği ürünleri satmak için tezgah açan Ali Çulhaoğlu, tezgahın hemen önünde bir miktar para gördü. Parayı kendisinden alışveriş yapan vatandaş tarafından düşürüldüğünü sanan Çulhaoğlu Belediye hoparlöründen anons yapılmasını istedi.

İHA

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PARANIN SAHİBİNİ BEKLİYOR
Belediye’nin anons sisteminin olmadığını öğrenince çareyi tezgaha not yazmakta buldu. Notta, “Bir miktar para kaydeden kişi bana sorsun” notunu yazan Ali Çulhaoğlu, “Ayın 15’inde benden üzüm aldığını düşünüyorum. Bir miktar para düşürmüş. Başka bir müşteri geldi. Parayı gördüm ve saydıktan sonra Belediyeye gittim anons ettirmek için. Hoparlörlerinin olmadığını ve paranın bir müddet bende kalmasını söylediler. Para hala bende. Para kaybeden vatandaş ulaşabilir. Ben Pazar günleri buradayım. Çarşamba günü de Menteşe halk pazarındayım. Paranın miktarını ben biliyorum. Gerçekten paranın sahibi ise gelir parasını alır” dedi.

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