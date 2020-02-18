Hayat Muhafazakar ailelere tek tıkla tatil rezervasyonu
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Muhafazakar ailelere tek tıkla tatil rezervasyonu

Muhafazakar ailelere tek tıkla tatil rezervasyonu Erken rezervasyonlar başlar başlamaz yerli ve yabancı tatilciler tatil planlarını yapmaya başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tek tıkla otel fırsatını yakalamak mümkün.
Tek tıkla otel fırsatını yakalamak mümkün.

Özellikle muhafazakar aileler için tatil yapmak için İslami kurallara uygun bir konsept otel bulmak artıkwww.islamiotel.com ile çok kolay. Yüzlerce oda, onlarca otel ve villa konseptini tek tıkla ulaşabilen tatilciler erken rezervasyonun avantajlarından kolaylıkla yararlanabilecek.

  • Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, “Geçen yılı 34 milyar 520 milyon dolarlık rekor gelirle kapatan turizm sektöründe, bu yıl gelirin 40 milyar dolara çıkması hedefleniyor. Muhafazakar tatil konsepti de ülkemizde her yıl biraz daha büyüme gösterirken tatilciler güncellediğimiz ve www.halalvilla.com siteleriyle tek tıkla yüzlerce odayı karşılaştırma imkanı bulacaklar" dedi.

Türkiye ekonomisinin lokomotiflerinden biri olan turizm sektörü 2020 yılında 40 milyar gelir bekleniyor. Her geçen yıl hem turist sayısı hem de turizm gelirleri artarken, muhafazakar konseptli otel ve villalarda büyük ilgi görüyor. 2020 yılına erken rezervasyonlarla birlikte yüzde 30 dolulukla başlayan muhafazakar oteller, erken rezervasyonlarla birlikte yüzde yüz doluluk oranı bekleniyor.

Elçi Tur Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Başarır, www.islamiotel.com ve www.halalvilla.com sitelerimizi hayata geçirdik ve bu site sayesinde erken rezervasyon yapmak isteyen turistler yüzlerce odayı tek tıkla görüp karşılaştırıp rezervasyonlarını yapabilecekler. Muhafazakar villa ve otel konsepti son yıllarda Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Özellikle villaların dört bir yanının korunaklı olması diğer villalar tarafından görünmemesi ve 4 dilde hizmet vermesi Muhafazakar villa konseptini tercih edilir kılıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen aileler İslami kurallara uygun otellerde gönül rahatlığıyla tatil yapma konforunu yaşıyorlar. Geçtiğimiz yıldan bu yana Türkiye’de muhafazakar otel konsepti yüzde 30 bir büyüme gösterdi. Bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla daha fazla bir artış bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

Dünyanın dört bir yanından ziyareti ağırlıyor

Her geçen gün Türkiye yabancı turistin ilgisini çekerken turizm sektörüne de bir o kadar canlılık geliyor. Yerli ve yabancı turistler aileleriyle baş başa tatil yapmak için muhafazakar villaları tercih ediyor. Yeni hayata geçen www.halalvilla.com sitesinden turistler hem erken rezervasyon indirimlerinden hem de birinden lüks ve konforlu muhafazakar villalara rezervasyon yapma imkanı buluyor. Site 4 dilde verdiği hizmet kalitesiyle yerli ve yabancı tatilcilerin yoğun ilgisini çekiyor.Site içerisinde bulunan villaların en büyük özelliği korunaklı olması. Bu sayede Villada konaklayan aileler kendilerini daha güvende ve daha özgür hissedecekleri kişisel bir alan oluşturmuş oluyorlar.

Her bütçeye uygun tatil imkanı

İster villa olsun ister bir otel, herkesin kendi hayat tarzında göre tatil yapması en büyük hakkı. Toplamda 32 adet özel havuzlu villayla hizmet veren Alya Villa Grubu, bu talepler doğrultusunda hayata geçirdiği Muhafazakar villa ve otel konseptiyle, her kesimden ve her bütçeden tatilciye hitap ediyor. Marmaris ve Bodrum destinasyonlarında bulunan tesislerin en dikkat çekici özelliğiyse yeşille maviyi buluşturuyor. Tüm villalardan deniz ve orman manzarası izleme konforunu yaşatıyor. Aynı zamanda isteğe bağlı sabah kahvaltı ve akşam yemeği hizmeti, günlük temizlik, 7x24 güvenlik ve restoran hizmetiyle de ailelere eşsiz bir tatil yapma fırsatı sunuyor.

Avrupalılar Alya villalarını tercih ediyor

Muhafazakar tatil konsepti Türk turizminin can damarı yabancı turistlerin de dikkatini çekmiş durumda. Turizm sektörünün bu yeni kolu, döviz girdisi bakımından hem ülke ekonomisine hem de sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Avrupalı Müslüman aileler Ege bölgesini tercih ederken, Orta doğudan gelen turistler genelde Akdeniz bölgesini tercih ediyor.

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