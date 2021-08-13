​Mülteci düşmanlığı gözlerini bürüdü: Sığınmacılara kol kanat geren ailenin evini yağmaladılar ziynet eşyalarını çaldılar

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar büyüdü. İlçede yabancı uyruklu kişilerin evleri, iş yerleri ve araçlarına taş ve sopalarla zarar verildi. Saldırganlar polis araçlarını da taşladı
2012 yılından bu yana Altındağ'da tüm mültecilere kol kanat geren, sığınmacılara evlerini sofralarını açan, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan hayırsever Cavit ve Hafize Etleç çiftinin evi bu olaylar sırasında yağmalandı. Yaşlı çiftin camları taşlanıp, kapısı kırılan evden televizyon ve ziynet eşyaları da çalındı.
- ''MAĞDUR OLAN İHTİYACI OLAN HERKESE EVİMİZ AÇIKTIR. ALLAH
FI RSAT VERDİKÇE YARDIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ''
Tüm mültecilere kapılarını açan yardımsever ailenin evinin son hali şöyle görüntülendi: