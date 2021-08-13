Hayat Mülteci düşmanlığı gözlerini bürüdü Sığınmacılara kol kanat geren ailenin evini yağmaladılar ziynet eşyalarını çaldılar
AKTÜEL

Mülteci düşmanlığı gözlerini bürüdü: Sığınmacılara kol kanat geren ailenin evini yağmaladılar ziynet eşyalarını çaldılar

Ankara Altındağ'da yaşayan Cavit ve Hafize Etleç çifti, 2012'den bu yana çevresindeki mültecilere evini ve sofrasını açıyor. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşan hayırsever çiftin evi, Altındağ'daki provokatif saldırılarda hedef alındı. Camları taşlanan, kapısı kırılan ev yağmalandı. Çiftin televizyon ve ziynet eşyaları çalındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mülteci düşmanlığı gözlerini bürüdü: Sığınmacılara kol kanat geren ailenin evini yağmaladılar ziynet eşyalarını çaldılar
Etleç çiftinin evi provokatörler tarafından yağmalandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olaylar büyüdü. İlçede yabancı uyruklu kişilerin evleri, iş yerleri ve araçlarına taş ve sopalarla zarar verildi. Saldırganlar polis araçlarını da taşladı

2012 yılından bu yana Altındağ'da tüm mültecilere kol kanat geren, sığınmacılara evlerini sofralarını açan, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan hayırsever Cavit ve Hafize Etleç çiftinin evi bu olaylar sırasında yağmalandı. Yaşlı çiftin camları taşlanıp, kapısı kırılan evden televizyon ve ziynet eşyaları da çalındı.

  • ''MAĞDUR OLAN İHTİYACI OLAN HERKESE EVİMİZ AÇIKTIR. ALLAH
    FI RSAT VERDİKÇE YARDIMLARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ''

Tüm mültecilere kapılarını açan yardımsever ailenin evinin son hali şöyle görüntülendi:

Ankara Altındağ'da 2012'den beri mültecilere yardım eden Etleç çiftinin evi sığınmacılara yönelik saldırılar sırasında yağmalandı
OYNAT 00:56
Ankara Altındağ'da 2012'den beri mültecilere yardım eden Etleç çiftinin evi sığınmacılara yönelik saldırılar sırasında yağmalandı
Ankara Altındağ'da yaşayan Cavit ve Hafize Etleç çifti, 2012'den bu yana çevresindeki mültecilere evini ve sofrasını açıyor. İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşan hayırsever çiftin evi, Altındağ'daki provokatif saldırılarda hedef alındı. Camları taşlanan, kapısı kırılan ev yağmalandı. Çiftin televizyon ve ziynet eşyaları çalındı.

Altındağ'daki provokasyon gecesi evi yağmalanan Cavit Etleç yaşadıklarını anlattı: Karım evde kalsaydı felç olurdu
GÜNDEM
Altındağ'daki provokasyon gecesi evi yağmalanan Cavit Etleç yaşadıklarını anlattı: Karım evde kalsaydı felç olurdu


Altındağ'da büyük provokasyon: Yabancı uyruklulara saldırıp polis aracını taşladılar
GÜNDEM
Altındağ'da büyük provokasyon: Yabancı uyruklulara saldırıp polis aracını taşladılar

Altındağ'daki olayda öldürülen Emirhan'ın katili konuştu: onu tanımıyorum çok pişmanım
GÜNDEM
Altındağ'daki olayda öldürülen Emirhan'ın katili konuştu: onu tanımıyorum çok pişmanım
Abone Ol Google News
Tedbirli olun

Tedbirli olun

​AFAD'dan 5 il için şiddetli yağış uyarısı.
Vicdansız anne tahliye edildi

Vicdansız anne tahliye edildi

​Üç yaşındaki oğluna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti.
Yeniden ayağa kalkacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da.

​Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Altındağ açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.