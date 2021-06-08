Hayat Murat Kekillinin otomobili servisten çalındı Araç terk edilmiş halde bulundu
AKTÜEL

Murat Kekilli’nin otomobili servisten çalındı: Araç terk edilmiş halde bulundu

Adana’da sanatçı Murat Kekilli’nin arızalandığı için tamire gönderdiği cipi çalındı. Polis ekipleri bir süre sonra cipi terk edilmiş olarak buldu.

Haber Merkezi İHA
Murat Kekilli’nin otomobili servisten çalındı: Araç terk edilmiş halde bulundu
Murat Kekilli

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi’nde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen vatandaşlar yol ortasında 34 HR 6999 plakalı cipin terk edilmiş halde olduğunu görünce polise haber verdi.

İHA

Olay yerine gelen ekipler plakadan cipi sorguladığında 3 Haziran günü Turhan Cemal Beriker Bulvarındaki bir oto tamirhanesinden cipin çalındığını belirledi.

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Ayrıca polis yaptığı ruhsat incelemesinde cipin ünlü sanatçı Murat Kekilli’ye ait olduğunu saptadı.

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Polis ekipleri cipte inceleme yaptı. Yapılan incelemede cipin bagajından Kekilli’nin fotoğrafları da çıktı.

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Polis zanlıları bulmak için cipte parmak izi çalışması yaptıktan sonra Kekilli ile irtibata geçip cipi teslim etti.

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Arızalı aracı çaldılar

Bu arada, Kekilli aracının çalınması ve geri bulunmasına Twitter hesabından şöyle tepki verdi:

"Amma da ballıyım ha! 10 gün önce memlekete ziyarete geldim. Önce aracın motoru arızalandı, çekici ile servise gönderdim. Bir hafta sonra o arızalı aracı çaldılar. Hırsızlar aracı 500 metre ötede stop edince bırakıp kaçmışlar. Tamam hoşgörülüyüm de bari her sabah suları kesmeyin birader!"

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Şarkıcı Murat Kekilli yerli otomobil için şarkı yazdı: Türkiye'm ayağa kalk
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Şarkıcı Murat Kekilli yerli otomobil için şarkı yazdı: Türkiye'm ayağa kalk
Şarkıcı Murat Kekilli, geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan yerli otomobil için şarkı besteledi. Resmi twitter hesabından da yayımlayan Kekilli, şarkıya 'Yerli aracımızın ihtişamı ve güzelliği karşısında eserimizin sönük kalacağını düşünebilirsiniz. Lakin milli duygularımızın kabardığı bir dönemde naçizane paylaşımımızı da hoş göreceğinizi umuyorum.' notunu düştü.


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