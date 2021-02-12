Hayat Murat Nehrinde bir buçuk metre boyunda balık avladı Kilosunu 25 liradan satacak
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Murat Nehrinde bir buçuk metre boyunda balık avladı: Kilosunu 25 liradan satacak

Murat Nehrinde bir buçuk metre boyunda balık avladı: Kilosunu 25 liradan satacak

Muş’un Malazgirt ilçesinde Murat Nehri’nde oltasıyla balık avlayan Yusuf Ayfer, bir buçuk metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığında yayın balığı yakaladı. Ayfer, 30 kiloluk balığın kilosunu 25 liradan satışa sunacak.

Haber Merkezi İHA
30 kilo bir buçuk metre boyundaki balık.
30 kilo bir buçuk metre boyundaki balık.

Muş’un Malazgirt ilçesinde balıkçılık yapan Yusuf Ayfer, Murat Nehri’nde oltasıyla bir buçuk metre uzunluğunda, 30 kilogram ağırlığında yayın balığı avladı. Balık avlamak için çocukları ile Murat Nehri’ne gittiğini söyleyen Ayfer, bu sırada oltasına büyük bir balık takıldığını söyledi.

Oltasındaki balığı kıyıya çıkarmakta güçlük yaşadığını ifade eden Ayfer, "Çevrede balık avlayanlardan yardım alarak yayın balığını kıyıya çekmeyi başardım. Yayın balığı 1,5 metre uzunluğunda ve 30 kilogramağırlığında. İki çocuğum var ikisinin boyundan da uzun. Balığın büyüklüğünü görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Yıllardır geçimimi balıkçılıkla sağlıyorum. Bugüne kadar bu büyüklükte balık avlamamıştım" dedi. Ayfer, balığın kilosunu 25 liradan satışa sunduğunu ifade etti.

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