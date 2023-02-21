MÜSİAD 'dan afet bölgesinde sekiz bin kişilik konteyner kent: Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışı üyeleri, 10 ile yayılan gönüllü ekipleri ve oluşturduğu lojistik destek ağı ile depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için afet bölgesinde konteyner kent kurma çalışmalarını sürdürüyor. MÜSİAD tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan konteyner kent ile ilgili bir bilgilendirme paylaşımı yapıldı.





Depremden etkilenen vatandaşlarımızın acil barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Kahramanmaraş Elbistan'da kurulan MÜSİAD Konteyner Kentimize yönelik çalışmalar sürüyor.



2000 konteyner evden oluşacak projeye ilişkin detaylara linkten🔗 https://t.co/T7bGd4979K ulaşabilirsiniz. pic.twitter.com/o40ya2nAHi — MÜSİAD (@MUSIAD) February 21, 2023





Depremzedelerin bütün ihtiyaçları karşılanacak

Yapılan bilgilendirme paylaşımında, konteynerler içerisinde su, mutfak, banyo, tuvalet, sıcak su ve ısıtma sistemlerinin bulunduğu, yapıların 2 yetişkin ve 2 çocuğun yaşayabileceği şekilde tasarlandığı, depremzedelerin özel eşyaları harici bütün ihtiyaçlarının temin edileceği ifade edildi.

8 bin kişiye yaşam alanı sağlanacak

Açıklamada, konteyner kent içerisine çocuk oyun alanları, parklar, basketbol ve futbol sahaları, kreş, mescit, çamaşır alanı ve ihtiyaç duyulacak diğer sosyal alanların yapılacağı belirtildi. Konteyner kent ile sekiz bin kişiye yaşam alanı sağlanacağının vurgulandığı açıklamada, bağış yapmak için MÜSİAD üyesi olma zorunluluğunun bulunmadığını altı çizildi.



