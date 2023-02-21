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Hayat

MÜSİAD 'dan afet bölgesinde sekiz bin kişilik konteyner kent: Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanacak

MÜSİAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan'da konteyner kent kurmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. MÜSİAD'ın afet bölgesinde kurulumuna devam ettiği konteyner kentte 8 bin kişiye yaşam alanı sağlanacak. Konteynerların içinde su, mutfak, banyo, tuvalet, sıcak su ve ısıtma sistemleri bulunacak.

15:21 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
MÜSİAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 8 bin depremzede için konteyner kent kuruyor.

MÜSİAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 8 bin depremzede için konteyner kent kuruyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afet bölgesinde yaraları sarmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

MÜSİAD, yurt içi ve yurt dışı üyeleri, 10 ile yayılan gönüllü ekipleri ve oluşturduğu lojistik destek ağı ile depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için afet bölgesinde konteyner kent kurma çalışmalarını sürdürüyor. MÜSİAD tarafından Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan konteyner kent ile ilgili bir bilgilendirme paylaşımı yapıldı.



Depremzedelerin bütün ihtiyaçları karşılanacak

Yapılan bilgilendirme paylaşımında, konteynerler içerisinde su, mutfak, banyo, tuvalet, sıcak su ve ısıtma sistemlerinin bulunduğu, yapıların 2 yetişkin ve 2 çocuğun yaşayabileceği şekilde tasarlandığı, depremzedelerin özel eşyaları harici bütün ihtiyaçlarının temin edileceği ifade edildi.

8 bin kişiye yaşam alanı sağlanacak

Açıklamada, konteyner kent içerisine çocuk oyun alanları, parklar, basketbol ve futbol sahaları, kreş, mescit, çamaşır alanı ve ihtiyaç duyulacak diğer sosyal alanların yapılacağı belirtildi. Konteyner kent ile sekiz bin kişiye yaşam alanı sağlanacağının vurgulandığı açıklamada, bağış yapmak için MÜSİAD üyesi olma zorunluluğunun bulunmadığını altı çizildi.


#MÜSİAD
#deprem
#Kahramanmaraş
#Elbistan
#konteyner kent
38 dakika önce
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MÜSİAD 'dan afet bölgesinde sekiz bin kişilik konteyner kent: Depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanacak
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