Müslüman öğrencilere baskı yaptığı söylenen Yeditepe Üniversitesi yönetiminden fotoğraflı cevap

Yeditepe Üniversitesi, son günlerde bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında dile getirilen “dindar öğrencilere baskı yapıldığı” yönündeki iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Üniversite yönetimi, ortaya atılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, söz konusu söylemlerin kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmayı amaçlayan asılsız ithamlardan ibaret olduğunu ifade etti. Kurum, okulda yer alan mescit fotoğraflarını da paylaşmayı ihmal etmedi.

İşte okuldan kamuoyuna yapılan açıklama:

''Son günlerde bazı mecralarda Yeditepe Üniversitesi hakkında yer alan ve “dindar öğrencilere baskı” iddiasını içeren haberler üzerine, kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur.

Her yıl Ramazan ayında düzenlendiği gibi bu yıl da Rektörlüğümüz, akademik-idari çalışanlarımız ve öğrencilerimizin katılımıyla 9 Mart 2026 tarihinde kampüsümüzde iftar yemeği gerçekleştirilmiştir.

Buna rağmen öğrencimiz olmayan bir grup tarafından asılsız iddialarda bulunulmuştur. Bu iddiaları ortaya atan kişiler, öğrencilerimiz dışındaki kişilerin de iftar yemeğine katılmasını hedefleyen ayrı bir organizasyon talep etmişlerdir.

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana milletimizin kanunlarına, kurallarına, milli ve dini değerlerine bağlı ve saygılı çoğulcu bir üniversite olmuştur.

AKADEMİK ÖZGÜRLÜK, KARŞILIKLI SAYGI VE ÇOĞULCULUK İLKELERİ

Öğrencilerimizin kendilerini özgürce ifade edebildiği ve inançlarını serbestçe yaşayabildiği bir akademik ortamı korumak temel ilkelerimiz arasındadır. Üniversitemizde hiçbir öğrenciye inancı, düşüncesi veya yaşam biçimi nedeniyle baskı uygulanması söz konusu değildir. Kampüs yaşamı akademik özgürlük, karşılıklı saygı ve çoğulculuk ilkeleri üzerine kuruludur.

İFTİRA!

Bazı mecralarda dile getirilen “dindar öğrencilere baskı” iddiası gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamakla beraber üniversitemizin uygulamalarını çarpıtan ve kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı amaçlayan, asılsız ve kabul edilemez bir iftiradır.

ÖĞRENCİLERİMİZ TÜM İBADETLERİNİ ÖZGÜRCE YERİNE GETİREBİLMEKTEDİR

Kampüsümüzde ve yurtlarımızda mescit ve ibadet alanları bulunmakta olup öğrencilerimiz Cuma namazı da dahil olmak üzere tüm ibadetlerini özgürce yerine getirebilmektedir.

Üniversitemizde her gün öğrencilerimize hem iftar hem sahur yemeği çıkarılmaktadır ve öğrencilerimizin Ramazan ayı süresince kendi aralarında iftar yemekleri düzenlemeleri önünde herhangi bir engel söz konusu değildir.

Kurulduğu günden bu yana üniversitemizde hoşgörüye dayalı, barışçıl, huzurlu, güvenli, saygılı ve sakin bir ortam bulunmaktadır. Hakkımızda ortaya atılan asılsız iddialar huzur bozma maksatlı olarak değerlendirilmektedir.

Öğrencilerimizin akademik başarılarını, düşünce özgürlüklerini ve bireysel haklarını koruyan özgür ve saygılı bir kampüs ortamını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.''

OKULUN MEVCUT MESCİDİNE AİT GÜNCEL FOTOĞRAFLAR DA PAYLAŞILDI











