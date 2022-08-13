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Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, vefat etti. Karahasanoğlu, Bugün ikindi vakti Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

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Haber Merkezi Diğer
Mustafa Karahasanoğlu vefat etti
Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu.

Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 74 yaşında vefat etti.

  • Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Dünyaya gelen Karahasanoğlu, 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı ile siyasi çalışmalarına başladı.


1974 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Karahasanoğlu, aynı yıl Milli Gazete'de sorumlu müdürlüğe, 1979 yılında ise gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi.

1982 yılına kadar bu görevi sürdüren Karahasanoğlu ardından çeşitli yayın organlarında görev yaptı.

Karahasanoğlu, İkindi Namazı'na müteakip Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı'da toprağa verilecek.

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