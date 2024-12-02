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Mustafa Kutlu 50 yıl sonra Milli Sinema oturumunda

Mustafa Kutlu 50 yıl sonra Milli Sinema oturumunda

04:002/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Mustafa Kutlu
Mustafa Kutlu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü himayesinde Uluslararası Sinema Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Milli Sinema Günleri’nde “Dizilerin Cenk Meydanı” oturumu yapıldı. Rami Kütüphanesi’nde oyuncu Ali Nuri Türkoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, yapımcılar Kemal Tekden, Cemil Yavuz, Halis Cahit Kurutlu ile yönetmen Nazif Tunç konuştu. Etkinliğe dinleyici olarak katılan usta yazar Mustafa Kutlu, 50 yıl önce Milli Sinema’nın ilk oturumunu kendilerinin yaptıklarını söyledi. Sinema sektörüne şirketlerin para yatırması gerektiğine işaret eden Kutlu, “Yatırım olmadan olmaz, bu pahalı bir iş” dedi.


Ümraniye’de kitap vakti

Ümraniye Belediyesinin bu yıl “Kitap Vakti Geldi” teması ile düzenlediği “5. Ümraniye Kitap Fuarı”, okurlarla buluştu. İmza etkinlikleri, söyleşi ve konferansların yapılacağı, 100’ü aşkın yayınevi ve 200’den fazla yazarın katılacağı fuarın, bu yılki onur konuğu ise İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Meriç oldu. Her gün Ümraniye Santral Etkinlik Alanı’nda 10.00 ile 20.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak fuar, 8 Aralık’a kadar açık olacak.




#Mustafa Kutlu
#Milli Sinema
#beyaz perde
#sanat
#toplum

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