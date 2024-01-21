Mustafa Kutlu: Haber ve fikriyat alanında Türkiye’nin birikimi

Yeni Şafak, “Türkiye’nin Birikimi” sloganıyla yola çıktı. Haber-yorum ve fikriyat alanında bu birikimin tezahürlerini gördük. Geçtiğimiz günlerde gazetemiz sayfalarında bir fotoğraf yayımlandı. Ben, Mustafa Özel, İsmail Kara ve İsmet Özel yan yanayız. Bu fotoğraf birikimin halkalarından biridir. Daha nice farklı fotoğraf vardır. Bütün bunlar Yeni Şafak’ın otuz yıllık yayın hayatındaki zenginliğin göstergesidir. Geçen zaman içerisinde pek çok imza gazetenin sayfalarında yer aldı. Ancak üç isim ilk günden itibaren yazmayı sürdürüyor: Hayrettin Karaman-Gökhan Özcan-Mehmet Şeker-Mustafa Kutlu. Nice otuz yıllara…