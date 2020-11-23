Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş'u 24 Kasım'da ilk kez sahnelenecek Usta yazar Mustafa Kutlu'nun bir eseri daha tiyatro oyunu oluyor: Mavi Kuş 24 Kasım'da ilk kez sahnelenecek Mustafa Kutlu'nun "Mavi Kuş"u tiyatroseverlerle buluşacak. Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından hazırlanan ve 30 kişilik kadrosuyla dikkati çeken oyun, 24 Kasım'da sahnelenecek

Haber Merkezi 23 Kasım 2020, 16:39 Son Güncelleme: 23 Kasım 2020, 16:44 AA