Mustafa Kutlu’nun yaşam hikayesi okurla buluştu

Türk edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden Mustafa Kutlu’nun hayatı kaleme alındı. Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün yanı sıra birçok ödüle değer görülen usta hikayeci Mustafa Kutlu, 78. yaşını kutluyor. Kutlu'nun hayatını kendi ağzından kapsamlı bir şekilde aktardığı, eserlerinin incelendiği ve dostlarının onu anlattığı "Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu" çalışması, okurla buluştu.

ÇOK SEVEREK OKUYORDUM

Çalışmayı yüksek lisans olarak Prof. Dr. Fatih Andı’nın gözetiminde hazırlayan Safiye Önal, Türk dili ve edebiyatı üzerine 20 yıldır öğretmenlik görevinde bulunduğunu ve her zaman Kutlu'nun eserlerini çok severek okuduğunu söyledi. Yüksek lisansında "Yeni Türk Edebiyatı" alanında çalışırken tez konusu olarak yaşayan bir yazarı çalışmak istediğini belirten Önal, "Hep Mustafa Kutlu aklımda vardı. Ama biliyorum ki Kutlu genelde programlara gitmez, görüşmeleri kabul etmez, çok fazla ortada görünmeyi sevmeyen bir insan. Bir gün hocayla, onun külliyatını okuyan öğrencileri buluşturduk. O gün de hocaya, böyle böyle bir çalışma yapmak istiyorum, siz ne dersiniz dedim. Hoca da o gün kabul etti ve o şekilde yollarımız kesişti" dedi.

Safiye Önal

ÇALIŞMA ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Mustafa Kutlu'nun monografisini, her detayı Kutlu ile istişare ederek hazırladıklarını aktaran Önal, şöyle devam etti: “Kitap üç bölümden oluşuyor. Mustafa Kutlu'nun hayatı birinci bölüm, sanatı ikinci bölüm ve eserleri olmak üzere 3 bölümden müteşekkil kitap. Ama kitabın sonunda ekler kısmı, orada Mustafa Kutlu'yla yaptığımız 120 sayfalık bir söyleşi de var. 'Bazı Arkadaşlarının ve Akademisyenlerin Gözünden Mustafa Kutlu' bölümüne de Kutlu'nun arkadaşlarının görüşlerini ekledik. Tamamen o kısımda hocanın verdiği isimlerle görüşme yaptık."

UZUN SOLUKLU BİR SÜREÇTİ

Timaş Yayınları'ndan çıkan çalışmanın tamamen hocanın titizliğiyle ve gözetiminde tamamlandığından bahseden Önal, “Çalışma bittiğinde hoca zaten 'Ne kadar detaylı bir çalışma oldu.' dedi. Uzun soluklu ve zorlu bir süreçti. O süreçte bana 'Çocuklarını, evini ihmal etme, aileni önde tut.' diye nasihatlerde bulundu. Kendisi aileyi çok önemser. Peygamber Efendimiz'in (sav) Hz. Ömer'e bir sözü var, 'Bu dünyada ya bir garip ya da bir yolcu gibi ol.' Bu söyleme göre yaşayan insan çok azdır. Ama ben Mustafa Kutlu'yu böyle bir insan olarak tanıdım ve bunu da okurların görmesini istedim. Hiç bu tezi yazmasaydım, Kutlu gibi güzel bir insanı bile tanımak benim için her şeyin üzerinde. Çok güzel bir nasip” diye konuştu.







