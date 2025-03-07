Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Mustafa Kutlu’nun yaşam hikayesi okurla buluştu

Mustafa Kutlu’nun yaşam hikayesi okurla buluştu

04:007/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mustafa Kutlu
Mustafa Kutlu

Türkiye’nin önde gelen hikayecilerinden Mustafa Kutlu’nun hayatı “Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu” adıyla kitaplaştı. Kutlu’nun hayat hikayesinin kendi ve dostlarının ağzından anlatıldığı eser, Safiye Önal’ın yüksek lisans tezinden yola çıkarak hazırladı. Okuyucuların merakla beklediği kitap raflardaki yerini aldı.

Türk edebiyatının yaşayan en önemli isimlerinden Mustafa Kutlu’nun hayatı kaleme alındı. Edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ve Necip Fazıl Saygı Ödülü’nün yanı sıra birçok ödüle değer görülen usta hikayeci Mustafa Kutlu, 78. yaşını kutluyor. Kutlu'nun hayatını kendi ağzından kapsamlı bir şekilde aktardığı, eserlerinin incelendiği ve dostlarının onu anlattığı "Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu" çalışması, okurla buluştu.

ÇOK SEVEREK OKUYORDUM

Çalışmayı yüksek lisans olarak Prof. Dr. Fatih Andı’nın gözetiminde hazırlayan Safiye Önal, Türk dili ve edebiyatı üzerine 20 yıldır öğretmenlik görevinde bulunduğunu ve her zaman Kutlu'nun eserlerini çok severek okuduğunu söyledi. Yüksek lisansında "Yeni Türk Edebiyatı" alanında çalışırken tez konusu olarak yaşayan bir yazarı çalışmak istediğini belirten Önal, "Hep Mustafa Kutlu aklımda vardı. Ama biliyorum ki Kutlu genelde programlara gitmez, görüşmeleri kabul etmez, çok fazla ortada görünmeyi sevmeyen bir insan. Bir gün hocayla, onun külliyatını okuyan öğrencileri buluşturduk. O gün de hocaya, böyle böyle bir çalışma yapmak istiyorum, siz ne dersiniz dedim. Hoca da o gün kabul etti ve o şekilde yollarımız kesişti" dedi.

Safiye Önal

ÇALIŞMA ÜÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Mustafa Kutlu'nun monografisini, her detayı Kutlu ile istişare ederek hazırladıklarını aktaran Önal, şöyle devam etti: “Kitap üç bölümden oluşuyor. Mustafa Kutlu'nun hayatı birinci bölüm, sanatı ikinci bölüm ve eserleri olmak üzere 3 bölümden müteşekkil kitap. Ama kitabın sonunda ekler kısmı, orada Mustafa Kutlu'yla yaptığımız 120 sayfalık bir söyleşi de var. 'Bazı Arkadaşlarının ve Akademisyenlerin Gözünden Mustafa Kutlu' bölümüne de Kutlu'nun arkadaşlarının görüşlerini ekledik. Tamamen o kısımda hocanın verdiği isimlerle görüşme yaptık."

UZUN SOLUKLU BİR SÜREÇTİ

Timaş Yayınları'ndan çıkan çalışmanın tamamen hocanın titizliğiyle ve gözetiminde tamamlandığından bahseden Önal, “Çalışma bittiğinde hoca zaten 'Ne kadar detaylı bir çalışma oldu.' dedi. Uzun soluklu ve zorlu bir süreçti. O süreçte bana 'Çocuklarını, evini ihmal etme, aileni önde tut.' diye nasihatlerde bulundu. Kendisi aileyi çok önemser. Peygamber Efendimiz'in (sav) Hz. Ömer'e bir sözü var, 'Bu dünyada ya bir garip ya da bir yolcu gibi ol.' Bu söyleme göre yaşayan insan çok azdır. Ama ben Mustafa Kutlu'yu böyle bir insan olarak tanıdım ve bunu da okurların görmesini istedim. Hiç bu tezi yazmasaydım, Kutlu gibi güzel bir insanı bile tanımak benim için her şeyin üzerinde. Çok güzel bir nasip” diye konuştu.



#Mustafa Kutlu
#Aktüel
#Hayat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 7 Mart 2025: Bugün İstanbul'da sahur saat kaçta? Ezana kaç dakika var?