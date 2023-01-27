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Hayat

Mustafa Kutlu’nun yolu: 3. Esenler Öykü Günleri başladı

“Yol” temasıyla düzenlenen 3. Esenler Öykü Günleri’nin onur konuğu Yeni Şafak yazarı Mustafa Kutlu oldu. Yolda olmanın bereketinden bahseden Kutlu, “Benim için ve buradaki bütün cemaat için yol, sırat-ı müstakimdir. Bunun dışında bir yol tanımıyorum” dedi.

Sevda Dursun
Sevda Dursun
03:45 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Üç gün boyunca 7 oturum, konser, tiyatro, sinema gösterimlerinin yapılacağı programda, Mustafa Kutlu’nun eserleri de katılımcılara takdim edilecek.

Üç gün boyunca 7 oturum, konser, tiyatro, sinema gösterimlerinin yapılacağı programda, Mustafa Kutlu’nun eserleri de katılımcılara takdim edilecek.

Esenler Belediyesi’nin 3. Esenler Öykü Günleri başladı. Evliya Çelebi Kültür Sezonu dolayısıyla ‘Yol’ temasını konu edinen öykü günlerinin onur konuğu gazetemizin köşe yazarı usta hikayeci Mustafa Kutlu oldu. Yarın akşama kadar Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde devam edecek programın açılışına katılan Kutlu’ya Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı tarafından ödül takdim edildi.

YOLDA OLMAK BEREKETİR

Törende konuşan Mustafa Kutlu, kaleme aldığı “Tirende Bir Keman”, “Kar Üstüne Kan Damlar” ve “Hacca Gidebilmek” başlıklı yol hikayelerine değindi. Kutlu, “Yolda olmak, yazılmaya değer bir şeydir. Çok şey düşündürür size. Çok şeyle karşı karşıya kalırsınız. Esas itibarıyla hangi yolu seçtiğiniz ve hedefinizin ne olduğu çok önemli. Dolayısıyla bir yolda yürüyor, hakikate doğru gidiyorsanız aşk olsun size. Kitaplarımı yazdım. İnşallah gençlere yol gösteriyordur.” dedi. Romanda, hikayede, şiirde ve sinemada yol hikayelerinin çokça konu edildiğine işaret eden Kutlu, “Yol çok çekici bir şeydir. Benim için ve buradaki bütün cemaat için yol, sırat-ı müstakimdir. Bunun dışında bir yol tanımıyorum. Bizi hakikate götürecek bu yolda ne yapıyoruz acaba? Neler yapıyoruz? nasıl yazıyoruz? Yazdıklarımız bizi oraya götürüyor mu? Bunlar çok konuşulacak şeyler ama yolda olmak, hareket halinde olmak demektir. Hareket halinde olmak demek de çok bereketli bir şeydir. Nerede hareket, orada bereket demişler. Dolayısıyla yol hikayeleri bereketli hikayelerdir.” ifadelerini kullandı.


#Mustafa Kutlu
#Esenler Belediyesi
#Yol
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Mustafa Kutlu’nun yolu: 3. Esenler Öykü Günleri başladı
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