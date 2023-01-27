Mustafa Kutlu’nun yolu: 3. Esenler Öykü Günleri başladı

Törende konuşan Mustafa Kutlu, kaleme aldığı “Tirende Bir Keman”, “Kar Üstüne Kan Damlar” ve “Hacca Gidebilmek” başlıklı yol hikayelerine değindi. Kutlu, “Yolda olmak, yazılmaya değer bir şeydir. Çok şey düşündürür size. Çok şeyle karşı karşıya kalırsınız. Esas itibarıyla hangi yolu seçtiğiniz ve hedefinizin ne olduğu çok önemli. Dolayısıyla bir yolda yürüyor, hakikate doğru gidiyorsanız aşk olsun size. Kitaplarımı yazdım. İnşallah gençlere yol gösteriyordur.” dedi. Romanda, hikayede, şiirde ve sinemada yol hikayelerinin çokça konu edildiğine işaret eden Kutlu, “Yol çok çekici bir şeydir. Benim için ve buradaki bütün cemaat için yol, sırat-ı müstakimdir. Bunun dışında bir yol tanımıyorum. Bizi hakikate götürecek bu yolda ne yapıyoruz acaba? Neler yapıyoruz? nasıl yazıyoruz? Yazdıklarımız bizi oraya götürüyor mu? Bunlar çok konuşulacak şeyler ama yolda olmak, hareket halinde olmak demektir. Hareket halinde olmak demek de çok bereketli bir şeydir. Nerede hareket, orada bereket demişler. Dolayısıyla yol hikayeleri bereketli hikayelerdir.” ifadelerini kullandı.