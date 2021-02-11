Hayat Mutasyona çok dikkat etmemiz lazım Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz
AKTÜEL

Mutasyona çok dikkat etmemiz lazım: 'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'

Mutasyona çok dikkat etmemiz lazım: 'Mart ayında yine pik olacağını öngörüyoruz'

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, mutasyonlu virüsün yol açacağı vaka artışı nedeniyle mart ayında yine pik yaşanabileceği endişesini dile getirdi. Atakan, "Mutasyon olayına çok dikkat etmemiz lazım. Mutasyon daha bulaşıcıdır. Kendini daha dirençli hale getiriyor ve daha bulaşıcı. Bunun için temizlik, mesafe ile maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Bizim öngörümüz mart ayı gibi yine pik olacağıdır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Pandemi döneminde virüsle en çok mücadele edenler arasında aile hekimleri de yer alıyor. Virüse yakalanan veya temaslı olan kişileri yakından takip eden aile hekimleri, bu zor sürecin çabuk atlatılması için de büyük özveri gösteriyor. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, mutasyona uğramış virüsün daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Bu durumun virüsü daha dirençli hale getirdiğini anlatan Atakan, "Bunun için yine temizlik, mesafe ve maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Yaptığımız Sinovac aşısının en son açıklamasında yüzde 50 etkililiği mevcut. Fakat bu aşılar hastalığı ağır geçirmemesinde ve hastaneye yatmada yüzde 90 oranında etkili. Aşılama bunun için çok önemli'’ diye konuştu.

Toplumsal bağışıklık için yüzde 70 oranında bağışıklık lazım. Vatandaşlarımız zamanı geldiğinde hemen aşıyı yaptırmalı.

Koronavirüsün şimdiye kadar geçirdiği mutasyon sayısı 5 bin
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün şimdiye kadar geçirdiği mutasyon sayısı 5 bin

MARTTA PİK BEKLENTİSİ

Vaka sayısının mart ayında pik yapabileceğini dile getiren Atakan, ''Özellikle Afrika, Brezilya ve İngiltere’de mutasyon başladı. Bu dönemde virüs direniyor. Kendini başka formata geçiriyor. Yeni süreç üretiyor. Mutasyon olayına çok dikkat etmemiz lazım. Üçüncü dalga dediğimiz mutasyon, daha bulaşıcıdır. Kendini daha dirençli hale getiriyor ve daha bulaşıcı. Bunun için temizlik, mesafe ile maske kuralına kesinlikle taviz vermeden uymamız gerekiyor. Bizim öngörümüz mart ayı gibi yine bir pik olacağıdır" dedi.

Aşının bundan sonra hayatın bir parçası olacağını belirten Dr. Atakan, belki de her yıl virüs aşısının olunabileceğini kaydetti. Koronavirüs geçiren kişilere rehabilitasyon hizmeti verilmesi gerektiğini dile getiren Atakan, ''Covid-19 geçirmişlerde mutlaka periyodik muayeneler ve algoritmalar oluşturulmalı. Kalp ve böbrek problemleri, genç hastalık geçirenlerde ciddi sorunlar yaratabiliyor'' diye konuştu.

Dünyada koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 2 milyon 357 bini aştı
KORONAVİRÜS
Dünyada koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 2 milyon 357 bini aştı

Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Mutasyonlu vaka sayısı artıyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanı Koca'dan Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Mutasyonlu vaka sayısı artıyor

Bilim Kurulu üyesi Ünal: Ülkemizde aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel birim var
KORONAVİRÜS
Bilim Kurulu üyesi Ünal: Ülkemizde aşı yan etkilerinin takibi ile ilgili özel birim var
Abone Ol Google News
Açık bir hüküm yok

'Açık bir hüküm yok'

​TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması.
Sütün kaymağını marketler yiyor

Sütün kaymağını marketler yiyor

​2 lira 80 kuruşluk sütün reyon fiyatı 7-8 lira.
Kılıçdaroğlu 10 metrelik bozayı heykeli yapacağını duyuran Bolu Belediye Başkanı Özcanı ziyaret edecek

'Bu işte bir tuhaflık var'

'Bu işte bir tuhaflık var'

Böylesi daha önce olmamıştı, sürüngenler erken uyandı.

​Bakan Koca'dan Yeni Şafak'a çarpıcı değerlendirme.

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

Facebook Clubhouse'a rakip olacak

​Sesli iletişim uygulaması üzerinde çalışıyorlar.
Tek yasal<br>mirasçısı eşiymiş

Tek yasal
mirasçısı eşiymiş

Tüyler ürperten cinayette yeni detay ortaya çıktı.

​Polisin üzerine sürüp kaçtı yakalanınca tehdit etti.
Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Tonlarca gıda çöpe gidiyor

Etiket üstünde yer alan iki tarih karıştırılıyor.
Mesaj yerine ulaştı

Mesaj yerine ulaştı

​Erdoğan'ın Miçotakis'le ilgili sözleri Yunan basınında yer aldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.