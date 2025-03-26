Mutfağındaki sürdürülebilir uygulamalarla Michelin Yeşil Yıldızı aldı

Mutfakta benimsediği sürdürülebilir uygulamalarla Michelin Yeşil Yıldızı'na layık görülen şef Buğra Özdemir, Türk mutfağının sıfır atık prensibine dayalı olduğunu, evlerdeki sürdürülebilir uygulamaların profesyonel mutfaklarda yer bulduğunu söyledi.

Michelin Yıldızı, 1926'dan bu yana restoranlara verilen prestijli ödüllerin başında geliyor. 2020'de tanıtılan Michelin Yeşil Yıldızı ise sektörün dönüşümünü desteklemek, farkındalık oluşturmak, sürdürülebilirlik uygulamalarını artırmak amacıyla sürdürülebilir gastronomi noktasında rol model olan restoranlara veriliyor.