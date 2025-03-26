Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Mutfağındaki sürdürülebilir uygulamalarla Michelin Yeşil Yıldızı aldı

Mutfağındaki sürdürülebilir uygulamalarla Michelin Yeşil Yıldızı aldı

12:0826/03/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Şef Buğra Özdemir
Şef Buğra Özdemir

Mutfağında benimsediği sürdürülebilir uygulamalarla Michelin Yeşil Yıldızı'na layık görülen şef Buğra Özdemir, stajyer olarak girdiği Silivri'deki otel restoranında şef olma başarısı gösterdi.

Mutfakta benimsediği sürdürülebilir uygulamalarla Michelin Yeşil Yıldızı'na layık görülen şef Buğra Özdemir, Türk mutfağının sıfır atık prensibine dayalı olduğunu, evlerdeki sürdürülebilir uygulamaların profesyonel mutfaklarda yer bulduğunu söyledi.


Michelin Yıldızı, 1926'dan bu yana restoranlara verilen prestijli ödüllerin başında geliyor. 2020'de tanıtılan Michelin Yeşil Yıldızı ise sektörün dönüşümünü desteklemek, farkındalık oluşturmak, sürdürülebilirlik uygulamalarını artırmak amacıyla sürdürülebilir gastronomi noktasında rol model olan restoranlara veriliyor.


Yeşil Yıldız her yıl yenilenirken bu kapsamda restoranda kullanılan ürünlerin menşei bilgisi, mevsimsel saygı, menü dengesi, atık yönetimi gibi faktörler değerlendiriliyor.



#michelin yeşil yıldız
#şef
#gastronomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı takvimi