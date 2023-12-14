Müzenin yüzyılı aşan hikâyesi kitaplaştı

Mimari bir monografi niteliğinde olan eser, “Bina Bina İçinde” başlığıyla mimar Ertuğ Uçar ve yazar Feride Çiçekoğlu tarafından kaleme alındı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan çalışmada, bugün Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne ev sahipliği yapan Bodvi Apartmanı’nın hikayesi üzerinden Beyoğlu’na tarihsel bir bakış sunuluyor. Kitap, Resim ve Heykel Müzesi mağazası RHM Dükkan’dan temin edebilir, “www.iskultur.com.tr” adresinden de sipariş edilebilir.