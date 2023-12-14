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Hayat

Müzenin yüzyılı aşan hikâyesi kitaplaştı

29 Ekim’de ziyarete açılan Beyoğlu’ndaki Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi binasının 100 yılı aşan serüveni kitaplaştırıldı.

04:00 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:09 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mimari bir monografi niteliğinde olan eser, “Bina Bina İçinde” başlığıyla mimar Ertuğ Uçar ve yazar Feride Çiçekoğlu tarafından kaleme alındı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan çalışmada, bugün Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’ne ev sahipliği yapan Bodvi Apartmanı’nın hikayesi üzerinden Beyoğlu’na tarihsel bir bakış sunuluyor. Kitap, Resim ve Heykel Müzesi mağazası RHM Dükkan’dan temin edebilir, “www.iskultur.com.tr” adresinden de sipariş edilebilir.



#Aktüel
#Müze
#Sergi
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