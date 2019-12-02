Hayat Nadir görülen bakteriden zehirlenen çift yoğun bakımda Hayati tehlikeyi atlatabilirse 1 yıl sonra ayağa kalkabilecekler
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Nadir görülen bakteriden zehirlenen çift yoğun bakımda: Hayati tehlikeyi atlatabilirse 1 yıl sonra ayağa kalkabilecekler

Zonguldak'ta yedikleri konserveden bulaştığı tahmin edilen 'Clostridium Botulinum' (sinir sistemine saldıran zehirli ve ölümcül olabilen bakteri) toksini nedeniyle tüm vücutları felç olan Zuhriye ve Ramazan Yıldız çiftinin yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor. Doç. Dr. Özcan Pişkin, her iki hastaya antitoksin tedavisini uyguladıklarını anlatarak, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar. Bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Biz gereken tedaviyi en iyi şekilde yapıyoruz. Tedavileri uzun bir süreçte devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir" dedi.

Haber Merkezi AA
Nadir görülen bakteriden zehirlenen çiftin tedavisi sürüyor
Nadir görülen bakteriden zehirlenen çiftin tedavisi sürüyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, yedikleri gıdadan dolayı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendikleri belirlenen çiftin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor.

TEDAVİLERİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

  • Kayıkçılar köyünde oturan Ramazan (54) ve eşi Zuhriye Yıldız'ın (53), 25 Kasım'da basınç ve sıcağa dayanıklı bir mikroorganizma olan "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlenmesi sonucu kaldırıldıkları Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavileri sürüyor.

Merkezin Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Pişkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane yönetiminin iki hastayı da iyileştirmek için büyük özveriyle çalıştığını söyledi.

1 YIL SÜREBİLİR

Pişkin, "Şu an verdiğimiz komutlara tepki veriyorlar ve bilinçleri açık. Tüm fonksiyonları felç durumda. Yakın takip ve tedavileri devam ediyor. Tedavileri uzun bir süre de devam edecek. Hayati tehlikeyi atlatabilirlerse ayağa kalkmaları 6 ay da 1 yıl da sürebilir. Bunu zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

KONSERVEDEN ZEHİRLENDİLER

Kayıkçılar köyünde ikamet eden Ramazan Yıldız (54), 22 Kasım'da rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edilmişti.

  • Ramazan Yıldız'ın tedavisi sürdüğü sırada eşi Zuhriye Yıldız da rahatsızlanması üzerine Zonguldak BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılmış, burada yapılan testlerde kadının, yediği gıdadan dolayı "clostridium botulinum" bakterisi nedeniyle zehirlendiği tespit edilmişti.

Sinir sistemlerine zarar veren bakteri nedeniyle hareket edemedikleri öğrenilen Yıldız çifti, bu hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

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