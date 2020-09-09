Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?
DİNİ BİLGİLER

Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?

Namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır? sorusunun cevabı merak ediliyor. Haberimizde Diyanetin "namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır" sorusuna yanıtını bulabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.
Ergenlik (bulûğ) yaşına ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmiş her müslümanın namaz kılması farz-ı ayındır.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından "namazda son oturuşu yapmadan ayağa kalkan kişi ne yapmalıdır?" sorusuna şu yanıt verildi:

"Namaz kılmakta olan birisi, son oturuşu yapmadan unutkanlıkla ayağa kalkarsa, secdeye varmadıkça geri oturup tahiyyat duasını okuduktan sonra sehiv secdesi yaparak namazı tamamlar.

Sehiv secdesi nasıl yapılır? Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?
HAYAT
Sehiv secdesi nasıl yapılır? Hangi sebeplerle sehiv secdesi yapmak gerekir?

Eğer, kalktığı rekatın secdesini yapmışsa Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf’a göre artık bu namazın farz namaz olarak tamamlanması mümkün olmaz.Kılmakta olduğu namaz, iki veya dört rekatlı bir namaz ise bu durumda, bir rekat daha kılarak namazını tamamlar. Bu namaz nafileye dönüşmüş olur. Ardından bu farzı yeniden kılması gerekir.

  • Yanlışlıkla kalkılan rekâtın secdesi yapılmışsa buna bir rekâtın eklenmesi, nafile namazların çift sayılı rekâtlar şeklinde kılınmasının meşru olmasından dolayıdır (İbn Nüceym, el-Bahr, II, 112). Kılmakta olduğu namaz akşam namazı ise, kalktığı rekâtın secdesini yapmamışsa, yukarıda olduğu gibi geri oturup sehiv secdesi yaparak namazını tamamlar. Eğer kalktığı rekâtın secdesini yapmışsa bu durumda namazı dört rekât olarak kılmış olur. Kıldığı namaz bu hâliyle nafileye dönüşmüş olacağından akşam namazının farzını yeniden kılar."

Namazda kaç rekat kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?
HAYAT
Namazda kaç rekat kıldığı konusunda tereddüt eden kimse ne yapmalıdır?

Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?
HAYAT
Namaz nasıl kılınır? Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı namazı kaç rekattır?

Faziletli, okunacak ve ezberlenecek sureler, dualar

Fatiha Suresi

Ayetel Kürsi

Kehf Suresi

İnşirah Suresi

İhlas Suresi

Fetih Suresi

Sübhaneke Duası

Yasin Suresi

Nazar Duası

Salavat Duası

Abone Ol Google News
Rumların Akıncısı

Rumların Akıncı'sı

​Seçimler öncesi stratejisini "Türkiye düşmanlığı" üzerine kurdu.
İlk etkinlik 12 Eylülde

İlk etkinlik 12 Eylül'de

​Yassıada'daki ilk etkinlik milli irade.
Myanmardasoykırım itirafı

Myanmar'da
soykırım itirafı

​Müslümanları öldürüp toplu mezarlara gömdük, köyleri haritadan sildik.
İki yüz on bin<br>kahraman aranıyor

İki yüz on bin
kahraman aranıyor

​SMA Tip-1 hastası 17 aylık Demir Ali bebek yardım bekliyor.
Alışveriş ve tatilde<br>önceliğimiz güven

Alışveriş ve tatilde
önceliğimiz güven

​'Benim Markam' online alışveriş ve tatil platformlarını ele aldı.
Elleri kanlı<br>veliaht prensler

Elleri kanlı
veliaht prensler

​Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de savaş suçu işledi.

PKK'ya<br>ortak operasyon

PKK'ya
ortak operasyon

​Yıllardır PKK'yı görmezden gelen İran'dan sürpriz anlaşma.
Suç<br>duyurusu yağdı

Suç
duyurusu yağdı

​Erol Mütercimler hakkında ÖNDER, KADEM ve TÜGVA dilekçe verdi.
Libya canisine<br>Alman koruması

Libya canisine
Alman koruması

​Almanya sayesinde Libya'daki yeni katliamlar için fırsat buldu.
Aman dikkat

Aman dikkat

​O klinikler korona servisleri kadar riskli.
8 yıl<br>hapis istemi

8 yıl
hapis istemi

​Genç kadına hakaretler edip aracın ön camını kırmıştı.
Üç ilden flaş karar

Üç ilden flaş karar

Karantinaya uymayanlar yurtlara alınacak.
Gıda terörüne geçit yok

Gıda terörüne geçit yok

Tekirdağ'da ​1,5 tonluk ürünü piyasaya süreceklerdi.
Almanya'ya <br>net mesaj

Almanya'ya
net mesaj

​'Türkiye, oldubittiye müsaade etmeyecek.'
MİT mensuplarını <br>ifşa davasında karar

MİT mensuplarını
ifşa davasında karar

Barış Pehlivan'a 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.
Test sayısı <br>8 milyonu geçti

Test sayısı
8 milyonu geçti

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.