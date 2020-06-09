Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Ne olur beni evlendirin İnternette tanıştığı Endonezyalı kadının Türkiyeye gelebilmesi için yardım bekliyor
AKTÜEL

Ne olur beni evlendirin: İnternette tanıştığı Endonezyalı kadının Türkiye'ye gelebilmesi için yardım bekliyor

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Kızılbel köyünde 12 yıl önce eşinden ayrılan Celal Gider (51), iki yıl önce internetten tanıştığı Endonezya’da yaşayan Wurini Handayani (48) ile evlenebilmek için destek bekliyor.

Haber Merkezi DHA
Celal Gider, sevdiği kanının Türkiye'ye gelebilmesi için destek bekliyor.
Celal Gider, sevdiği kanının Türkiye'ye gelebilmesi için destek bekliyor.

Çaycuma’ya bağlı Kızılbel köyünde 12 yıl önce eşinden boşanarak çocuklarıyla yaşamaya başlayan operatör Celal Gider, iki yıl önce internette Endonezya'da yaşayan Wurini Handayani ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Gider ve Handayani evlenmeye karar verdi. Birlikte Kızılbel köyünde yaşamak isteyen Gider ve Handayani, maddi imkansızlık nedeniyle bir araya gelemedi.

  • Cep telefonuyla görüntülü aramayla görüşebilen Gider ve Handayani, kavuşmak için destek bekliyor. Celal Gider, ulaşım ve diğer masraflarla birlikte 20 bin liraya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Erdoğna'a mektup bile yazmış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak destek istediğini anlatan Gider, 51 yaşında aşkı ve sevgiyi bulduğunu anlattı. Handayani ile evlilik sitesinde tanıştığını ifade eden Gider, "İki yıl önce Antalya'da çalışırken evlilik sitesinde tanıştık. Müslüman olduğunu öğrendim.

  • İngilizce biliyordu. Bende yoktu ama telefondan çevirmeyle başladım. Sonradan biraz geliştirdim. Onun için öğrendim. Öyle gelişti durum. Birbirimize söz verdik, ancak uçak biletlerinden dolayı bir türlü para biriktiremedim. Gidiş geliş ve oradaki masraflar için 20 bin lira lazım. Ben yetkililerden yardım bekliyorum" dedi.

Köyünde düğün yapacak


Endonezya'ya gidip Handayani'yi Türk gelenek ve göreneklerine göre ailesinden istedikten sonra köyünde düğün yapmak istediğini ifade eden Gider, şöyle konuştu:
"Ailesiyle de telefonda görüşüyorum. Tabi onlarda beni merak ediyor, görmek istiyor. Oraya gidip Türk usulüne göre isteyip köyümüzde düğün yapmak istiyoruz. Türkiye'de yaşamak istiyor. Cumhurbaşkanımız inşallah mektubumu okur. Okursa, mektubum ona ulaşırsa bu işe el atacağını umuyorum. 1990 yılından beri kendisini takip ederim. Hayırseverlerimiz de çok bizim. İnşallah destek olan çıkar."

Abone Ol Google News
Bakan Kocadan flaş telefon

Bakan Koca'dan flaş telefon

​Sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşı aradı.
Haftere ve arkasındakilere kötü haber

Hafter'e ve arkasındakilere kötü haber

​Serrac güçlerinin kritik noktada denetimi sağlaması an meselesi.
Sisinin müftüsüne Ayasofya cevabı

Sisi'nin müftüsüne Ayasofya cevabı

​Dünya Alimler Birliği: İstanbul'un fethine saldırmak utanç lekesidir.
İmza çilesi bitiyor

İmza çilesi bitiyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiren düzenleme.
Terörist sayısı çakıldı

Terörist sayısı çakıldı

​Bakan Soylu son rakamları açıkladı ve ekledi: Terör kaderimiz olmaktan çıkıyor.
Yağmacılar<br>fırsat kolluyor

Yağmacılar
fırsat kolluyor

ABD'de eczanesi yağmalanan Türk neler yaşadığını anlattı.

Fenerbahçe'ye <br>şaşırtan isim

Fenerbahçe'ye
şaşırtan isim

​Emre Belözoğlu önerdi, yönetim resmi teklif yaptı.
7 ile deprem desteği

7 ile deprem desteği

Bir ay içerisinde 3 büyük depremle sarsılmışlardı.
Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Tarafı olduğu davaya bilirkişi atandı

Mahkemenin bilirkişi skandalı.
Yerli motorlu<br>zırhlılar 2021'de

Yerli motorlu
zırhlılar 2021'de

​TÜMOSAN çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.
Vatandaşın<br>sabrı taşıyor

Vatandaşın
sabrı taşıyor

Parktaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
22 ilde dev operasyon

22 ilde dev operasyon

Hava Kuvvetlerine sızan FETÖ'cülere operasyon
Türkiye üretiyor<br>dünya nefes alıyor

Türkiye üretiyor
dünya nefes alıyor

​Avrupa satış yasağı koyarken yerli cihazlar dünyanın dört bir yanına ulaştı.
İşte cinayetin bedeli

İşte cinayetin bedeli

Floyd'u öldüren polisin ilk davası görüldü, kefalet bedeli belli oldu.
Ayasofya açılacak

Ayasofya açılacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Danıştay kararının gereğini yaparız.
Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'ye geliyorlar

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.