Tıpta dispne olarak tanımlanan nefes darlığı, kişinin yeteri kadar nefes alamaması olarak tanımlanır. Kişinin akciğer kapasitesinin tamamını hava ile dolduramadığını hissettiği zamanlarda; normalde olduğundan farklı olarak, nefes alıp verdiği her anı hisseder. Nefes darlığı; nefesin yetmemesi, hava açlığı çekme, nefes nefese kalma gibi yakınmaların yanı sıra, önceden rahatlıkla çıkılabilen merdivenleri çıkarken soluksuz kalma, düz bir zeminde yürürken diğerleri kadar hızlı olamama, sık sık dinlenme ve soluklanma ihtiyacı hissetme gibi belirtiler ile kendini gösterir. Peki nefes darlığı neden olur? Nefes darlığına neler iyi gelir? Nefes darlığına iyi gelen bitki ve tedaviler nelerdir? Detaylar haberimizde...

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Nefes darlığı nedir?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen bu durum, kişinin soluk alıp verişini hissetmesi ve bu eylemi yaparken güçlük hissetmesi ile karakterizedir. Bazı durumlarda akciğere bağlı olarak gelişen nefes darlığı, kalp problemlerine ya da tamamen psikolojik nedenlere bağlı olarak da görülebilir. Bu yüzden nefes darlığı, akciğere bağlı sebepler ve akciğer dışı sebepler olarak iki ayrı statüde değerlendirilir.

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Ani olarak başlayan nefes darlığı problemlerinin ana kaynağı çoğunlukla kalp ve akciğere bağlı olarak gelişirken, günler içinde yavaş yavaş ortaya çıkan sebepler ise subakut ve kronik nedenler olarak değerlendirilir. Nefes darlığı nedenleri genel olarak bu şekilde sıralanır. Sebebi ne olursa olsun, nefes darlığı yaşayan kişilerin, bu durumu mutlaka önemseyerek, bir an önce hekime başvurması gerekir.

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Nefes darlığı belirtileri nelerdir?

Kişinin hayat kalitesinin düşmesine ve günlük yaşantısına engel olan nefes darlığı, ciddiye alınması ve bu duruma sebep olan nedenlerin araştırılması gereken bir rahatsızlıktır. Sıklıkla görülen nefes darlığı belirtileri şu şekilde sıralanır:

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-Nefes alıp vermede güçlük

-Hırıltılı solunum

-Yeteri kadar nefes alamama hissi

-Yorgunluk ve sürekli hâlsiz hissetme

-Havasız kalma ya da boğulma hissi

-Göğüs ağrısı

-Kanlı balgam

-Kronik ve aniden başlayan öksürük

-Normalde rahatlıkla yapılan aktivitelerde zorluk çekme

-Nefes alamadığını hissederek gece uykudan uyanma

-Dinlenme sırasında soluk alıp vermede zorluk

-Bilinç bozukluğu

-Kalp çarpıntısı

-Kilo kaybı

-Baş ağrısı ve baş dönmesi

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-Ayak bileklerinde ve bacaklarda görülen şişlikler

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Nefes darlığı neden olur?

Kişinin nefes alıp vermekte zorlanması ve yeteri kadar nefes alamaması olarak tanımlanan nefes darlığı, akciğere bağlı sebepler ve akciğere bağlı olmayan sebepler olarak iki ayrı başlık altında incelenir. Nefes darlığı sebepleri çoğunlukla, akciğerde var olan patolojiye bağlı olarak görülür. Akciğere bağlı olmayan nefes darlığı neden olur sorusu ise kalp problemlerine ve psikolojik nedenlere bağlı olarak görülebilir şeklinde yanıtlanır.

Soluk alıp vermeyi güçleştiren rahatsızlık, kalp, akciğer ve diğer hayati fonksiyonlara sahip dokuların yeterince oksijenlenememesine ve karbondioksidin vücut içinde birikmesine yol açabilir. Akciğer kanseri, obezite, guillain barre sendromu, myastenia gravis, verem, panik atak ve anksiyete bozuklukları da nefes darlığına yol açan nedenler arasında yer alır. Akut ya da farklı bir deyişle aniden ortaya çıkan nefes darlığının nedenleri ise şu şekilde sıralanır:

-Astım

-Kalp krizi

-Kalp yetmezliği

-Tansiyon düşüklüğü

-Solunum yolu tıkanıklıkları ve yabancı cisim varlığı

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-Pnömoni olarak tanımlanan zatürre

-Sönmüş akciğer olarak bilinen pnömotoraks

-Akciğer arterlerinde gelişen ani kan pıhtılaşması sonucu görülen pulmoner emboli

-Kan kaybı

Kronik olarak görülen nefes darlığının nedenleri şöyledir:

-Obezite

-İnterstisyel akciğer hastalıkları (romatizmal hastalıklar, toz ve gazlara maruz kalma)

-Tıkayıcı akciğer hastalıkları (sigara kullanımı, KOAH)

-Restriktif akciğer hastalıkları (kalp yetmezliği, anemi)

-Yaşlılık

-Astım

Nefes darlığına iyi gelen bitki ve tedaviler

- 4-5 adet havucu rendeleyin ve sıkarak suyunu çıkarın. İçine yarım bardak kaynatılmış süt, 1 çay kaşığı bal ekleyerek günde üç defa için. Nefes darlığında etkili bir karışımdır.

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- 1 kaşık hardal tohumu ince toz halinde çekilir. İçine 1 kaşık anason, kimyon katılır. 2-3 adet kuru incir ilavesi ile 1 litre suda kaynatılır. Her sabah kahvaltı öncesi 1 tatlı kaşığı sirke ile karıştırılarak içilir. Eğer mideniz kuvvetli değilse sirke kullanmayabilirsiniz.

-Ebegübeci çiçeği, lavanta çiçeği, devetabanı yaprağı ve civan perçemi birer kaşık robotta çekilir. 1 fincan kaynar suda kaynatılır. Günde iki kez içilir.

-1.5 litre su içine, bir adet sarımsak, 1 çorba kaşığı lavanta, gelincik çiçeği, kekik, maydanoz, nane ve dereotu eklenir kaynatılarak sabah 1 fincan aç karna içilir.

-Yarım çay bardağı ısırgan tohumu, keten tohumu, anason tohumu ve toz karanfil karıştırılır içine bal eklenerek macun haline getirilir. İki gün sabahları 1 kaşık yenilir.

-Her sabah taze nane çayı yapılarak içilir veya taze nane çiğnenir. Nane, nefes darlığına iyi gelir.

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-Her sabah 1 çay kaşığı hardal tohumu kaynatılır ve çay olarak içilir.

Yarım litre süt içine, 10 adet sarımsak ezilerek eklenir. Kaynatılır ve içine süzme bal ilave edilerek macun haline getirilir. Her sabah aç karna 2 kaşık yenilir.

-Bir litre su içinde 1 çorba kaşığı mersin ağacı meyvesi kurutulmuş halde eklenir. Kaynatılır çay bardağı ile içilir.

-Bir çay fincanı sıcak suya ince kıyılan fesleğen atılır günde 2 defa içilir. İçine 1 kaşık bal ilave ederseniz etkisi kuvvetlenir.

-İki avuç öksürük otu su ile kaynatılır. Kaynamaya başladığında başa bir havlu örtülerek buharı teneffüs edilir.

-Bir çay fincanı kaynar suya bir çay kaşığı kurt pençesi ilave edilir. Kahvaltıdan önce süzülerek içilir. Nefes darlığı için en eski yöntemdir.

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