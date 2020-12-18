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Nepal, Etiyopya, Afganistan: Dünyanın dört bir yanından gelip Sivaslı oldular

Nepal, Etiyopya, Afganistan: Dünyanın dört bir yanından gelip Sivaslı oldular

Eğitim için 45 ülkeden Sivas’a gelen yaklaşık 850 uluslararası öğrenci, dondurucu soğuğuyla meşhur, tarih ve kültür şehri Sivas’a uyum sağlamayı başardı.

Haber Merkezi İHA
Dünyanın dört bir yanından gelerek Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler.
Dünyanın dört bir yanından gelerek Sivas'ta eğitim gören yabancı öğrenciler.

Amerika’da ve Avrupa’da yaşanan İslamofobi ve ırkçılık birçok uluslararası öğrencinin Türkiye’yi tercih etmesine neden oldu. 45 ülkeden yaklaşık 850 öğrenciyse eğitim için Sivas’a geldi. Öğrenciler için Sivas’ın soğuğuna alışmak zor olsa da Sivas, lezzetleriyle ve tarihiyle hayran bıraktı. Covid-19 sürecinde evlerine gidemeyen öğrenciler, aile ve memleket hasretlerini ise Sivaslıların misafirperverlikleriyle dindiriyor.

SİVAS ÇOK GÜZEL AMA SOĞUK

Nepalli İnşaat Mühendisliği öğrencisi Samarra Sarmin, Sivas’ın soğuğuna alışmakta zorlandıklarını belirterek, “Türkiye’de 5. yılım. Geziyorum, gezilecek yerler çok fazla. Çok beğendim burayı. İnşaat Mühendisliği bölümünde okuyorum. Nepalliyim. Sivas çok güzel ama biraz soğuk. Biz soğuğa alışkın değiliz ve biraz zorlandım ama güzel yine de. Soğuğa karşı montla çözüm alıyorum. Montum beni sıcak tutuyor” dedi.

Nepalli ve Etiyopyalı öğrenciler.

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'SİVAS KÖFTESİNE BAYILIYORUM'

Etiyopyalı İzzettin Muhammed, Covid-19 sürecinde memleketlerine gidemediklerini belirterek Sivas köftesini sevdiğini söyledi.

  • “2016 yılından beri Sivas’ta yaşıyorum. Sivas’ı seviyorum, Sivas köftesine bayılıyorum. Korona başlamadan önce memlekete her yazın gidiyorduk ama maalesef bu süreçten dolayı biletler baya yükseldi. Bazı dönemlerde de havalimanları kapandı. Şu an 2. senem gitmedim. Çok şükür Türkiye’yi seviyoruz, çok şükür buradaki insanlar da çok iyiler ve bizi seviyorlar. Misafirperverlikleri güzel, Sivas’ta bize çok iyi bakıyorlar”

'AİLEMİ 2 YILDIR GÖREMİYORUM'Afganistanlı Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Masuma Balkhi, ailesini 2 yıla yakın süredir görmediğini belirterek, “2 yıla yakın süredir Sivas’tayım. Burayı çok sevdim. Bu yıl ailemi göremedim. Bazı durumlardan dolayı gidemedim. Ailemi 2 yıldır göremedim fena özledim“ dedi.Sudanlı Maden Mühendisliği Doktora öğrencisi Ahmed Mübarek, ailesini çok özlediğini belirterek, “Doktora eğitimi için buraya geldim. Geçen yıl buraya Türkçe öğrenmek için geldim, bu yıl üniversiteye başladım. Pandemi olduğu için havaalanı kapandı, ne zaman açılacağını bilmiyorum. Ailemi çok özledim. Umarım, gelecek yaz gidebilirim” dedi.

Bildiğiniz baklavaları unutun: Tam 5 ayda hazırlanan bu baklavada talep patlaması yaşanıyor
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Gastronomi kenti Gaziantep’te faaliyet gösteren bir baklava firması tarafından satışa çıkarılan baklava, dikkat çekti.
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Kaymağın üzerine eklenen tahinle hazırlanan baklavaya talep, son dönemde arttı.
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İsteğe göre fıstıklı veya cevizli olarak üretilen tahinli baklavanın 5 ay süren çalışmayla ortaya çıkarıldığını anlatan Onur İbili, İnovasyon ürünümüzün ismi tahinli baklava. Hem cevizli hem fıstıklı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tahinin faydasını bilen herkes bunu tercih ediyor. Bu lezzetimizden dolayı da yoğun bir talep almaktayız dedi.
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Koronavirüs sürecinde vücut direncini de artırması için böyle bir çalışmaya gittikleri ve tahinli baklavayı geliştirdiklerini anlatan İbili, şöyle konuştu:
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Özellikle koronavirüs sürecinde vücut direncinin arttırılması için biz tahinli baklavayı geliştirdik. Tahinli baklavamız tabanına on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonra üzerine bir kaymak ve tahin, tercihe göre ceviz veya fıstık ekliyoruz. Yine bunların üzerine on beş kat ince baklava hamuru döşüyoruz. Sonrasında dilimleyip fırına veriyoruz. 200 derece fırında pişirdikten sonra üzerine şerbet dökerek baklavamızı hazır hale getiriyoruz. Bu ürünümüzü beş aylık bir süreçte tamamladık. Ortaya çıkan bu yeni lezzet vatandaşlarımız tarafından çok beğenildi. Farklı bir lezzet olduğu için tahinli baklava insanlara daha cazip geliyor. Baklavanın kendi tadı var ancak tahin de mahsus bir tat verdiği için vatandaşlarımızdan yoğun talep aldık.
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Bildiğiniz baklavaları unutun: Tam 5 ayda hazırlanan bu baklavada talep patlaması yaşanıyor
Gaziantep'te, bir işletme 5 ay süren çalışmanın ardından baklava yaptı. Alışılmış lezzetin çok dışında olan bu baklava, fıstıklı ve cevizlinin pabucunu dama atacak gibi görünüyor. İşte hazırlığı aylar süren baklavanın özelliği...


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