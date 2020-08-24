Film izleyeyim derken kişisel bilgilerinizden olmayın: Netflix kullanıcıları URL linklerinizi kontrol edin

KOVID-19 ile birlikte sosyal hayatla arasına mesafe koyan birçok kişi evde vakit geçiriyor. Bu süreçte vakitlerini online yayın platformu olan Netflix üzerinde geçiren kullanıcılara ise hackerlerin bir dizi tuzakları oluyor. Uzmanlar Netflix'teki güvenlik sorunu ile ilgili olarak da uyardı.

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Aylık ödeme ile platforma erişim sağlamak yerine abartılı indirim ve hatta ücretsiz kayıt gibi fırsatları kullanıcılara sunan hackerlerin amaçlarının farklı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, arka planında kişisel verileri avlamak olan hackerlerin kimlik avı saldırılarına karşı kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

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Online yayın platformları hackerler için bir maden

Her alanda olduğu gibi eğlence sektöründe de dijitalleşme ve online süreçler yerini sağlamlaştırıyor. Pandemi süreci ile birlikte de birçok online yayın gerçekleştiren platform evlere kapanan kitlelerin bir numarasına yerleşiyor. Bu durumun farkında olan hackerler ise duruma uygun tuzaklarla kullanıcıların kişisel verilerine erişmek istiyor.

Online yayın platformlarının hackerler için birer maden olduğuna dikkat çeken uzmanlar, en çok kullanılan saldırı tekniğinin kimlik avı saldırısı olduğunu ve kullanıcıların sosyal mühendislik ile avlandığını ifade ediyor.

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Netflix içerikli URL’lerin sayısı yüzde 853 arttı

Evlerine kapanan kişilere pandemi sürecinde çoğu yerden kimlik avı saldırısı gerçekleşti. Bunların arasında en dikkat çekeni ise Netflix bağlantılı URL linklerindeki artış oldu. Mayıs ayında yüzde 853 artış gösteren bu linkler, aslında hackerlerin kullanıcılara yönelik oluşturduğu oltalamaları barındırıyor. Kullanıcıların ücretsiz içerik izleme dürtüsüne yönelik gerçekleşen ve süreç içerisinde de birçok kullanıcıyı ağlarına düşüren hackerlerin odak noktasında ise kişisel veriler yer alıyor.

GÜNDEM Ulusal hacker ordusu

Ücretsiz içerik uğruna kişisel verilerden olmayın

Günümüzde hackerlerin kullanıcılar üzerinde uyguladığı sosyal mühendislik saldırıları her dönem değişebiliyor. Pandemi sürecinde online yayın platformlarının rağbet görmesinden dolayı saldırılarındaki içerikleri de ona göre güncelleyen hackerlere dikkat çeken uzmanlar, bu tarz platformlarla ilgili e-posta kutusuna düşen iletilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtirken, kişisel verilerin korunması için de 5 öneride bulunuyor.

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GÜNDEM Hacker'a 'chat'te eller yukarı!

1. E-postalarınıza gelen maillerin doğruluğunu kontrol edin.

E-postalarınıza gelen maillerin doğruluğunu kontrol edin. 2. İndirim ve hediye tekliflerinin doğruluğunu kontrol edin.

İndirim ve hediye tekliflerinin doğruluğunu kontrol edin. 3. Platformların kendi siteleri üzerinden adımları takip ettiğinize emin olun.

Platformların kendi siteleri üzerinden adımları takip ettiğinize emin olun. 4. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin.

Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin. 5. Antivirüs yazılımları kullanın.

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