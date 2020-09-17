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Hayat Pedofili içeren Minnoşlar filmi kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı Netflix abonelik iptallerinde patlama yaşandı
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Netflix Minnoşlar filmi: Netflix'in pedofili içeren filmi

Pedofili içeren 'Minnoşlar' filmi kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı: Netflix abonelik iptallerinde patlama yaşandı

Dijital yayın platformu Netflix’in içeriği olan “Minnoşlar” adlı filmde 11 yaşındaki kızların müstehcen dansları ve kıyafetlerinin pedofili içermesi nedeniyle kamuoyu, platforma büyük tepki göstermişti. Skandal yapım konusunda Türkiye tedbirini erken almıştı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırmıştı. Öte yandan abonelik analiz sitesi Antenna'nın verilerine göre, Netflix'in söz konusu yapımı yayımlama ısrarı abonelik iptallerinde patlamaya neden oldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Abonelik analiz sitesi Antenna'nın verilerine göre, Netflix'in Fransız yapımı Minnoşlar isimli filmi savunarak yayımlama ısrarı abonelik iptallerinde patlamaya neden oldu.

  • Minnoşlar'ın 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından son 5 günde Netflix abonelik iptalleri, 13 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasındaki iptal sayısına oranla 5 kat arttı. Sitede kaç kişinin aboneliğini iptal ettiğine ise yer verilmedi.

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Katalogdan çıkarılması istendi

ABD, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Netflix'i "çocuk pornografisi yayınlamakla" suçlayan üst düzey bürokratlar, kanaat önderleri ve ünlü isimler bu içeriğin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istemişti.

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Hisseleri değer kaybetti

  • ABD'de bazı eyaletlerde Netflix'in suç işlediği ve yargılanması gerektiği belirtilmiş, tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetmişti.

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Dünya basınında yankı buldu

Twitter'da "cancelnetflix" (Netflix'ini iptal et) etiketiyle dünya listesinde trend olan ve saatlerce listeden inmeyen kampanya, dünya basınında da yankı bulmuştu.

Türkiye tedbir almıştı

  • Dünyada tepkiyle karşılanan yapım konusunda Türkiye tedbirini erken almıştı. RTÜK, film yayına çıkmadan önce "çocuk istismarı sahneleri" nedeniyle Minnoşlar'ın Türkiye kataloğundan çıkarılması gerektiğini kararlaştırmıştı.
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