Netlix'e pedofoli tepkisi: Minnoşlar adıyla yayınlanan 'Cuties' isimli film çocuk istismarını normalleştiriyor

Online film platformu Netflix, politik ve algıları yöneten içerikleriyle her zaman eleştiriliyor. Kimi zaman Türkiye düşmanlığının yapıldığı platformda kimi zaman İslam dini hedef alıyor. Gün geliyor dünya toplumun ahlaki değerleriyle oynan içerikler yapılıyor.

Netflix Çocuk istismarında vazgeçmiyor

Son günlerde LGBT ve çocuk istismarı içeren içerikler yüzünden eleştirilmekten bir türlü vazgeçemeyen Netflix, rezil içeriklerine bir yenisini daha ekledi.

Netflix Cuties için özür diledi, afişi düzeltti ama filmi yayınlamaya devam ediyor

Netflix'in yeni içeriği Cuties adlı komedi filmi apaçık çocuk istismarı yaptığı için bir kez daha tepki topladı. Tüm dünyadan tepki alan filmin Netflix'ten kaldırılması için imza kampanyası başlatıldı. Yaşanan gelişmeler sonrası ise Netflix, çocukları cinsel obje haline getiren afiş için özür diledi. Fakat filmin yayınını durdurmadı.

We're deeply sorry for the inappropriate artwork that we used for Mignonnes/Cuties. It was not OK, nor was it representative of this French film which won an award at Sundance. We’ve now updated the pictures and description. — Netflix (@netflix) August 20, 2020

Minnoşlar filminin başrolünde 14 yaşında bir çocuk var

Netflix filmi Türkçe'ye "Minnoşlar" adıyla çevirmiş. Açıklamasında ise ilk olarak şöyle yazıyordu:

"11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılma umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlar"

Filmin yeni açıklaması ise şu şekilde düzeltildi:

"11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır ve onlara katılma umuduyla aile geleneklerine meydan okur."

