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Hayat Niğdede hayırseverler 50 kişinin bakkal borcunu ödedi
AKTÜEL

Niğde'de hayırseverler 50 kişinin bakkal borcunu ödedi

Niğde'de hayırseverler 50 kişinin bakkal borcunu ödedi

Niğde'de hayırseverler, 50 kişinin bir bakkala olan yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Haber Merkezi AA
Niğdede hayırseverler 50 kişinin bakkal borcunu ödedi
Hayırsever 7 ailenin borcunu kapattı.

Niğde'de Merkez Selçuk Mahallesi'nde bakkal işleten Zeki Şener, ramazanın ilk gününden itibaren mahalleli hayırseverlerin müşkül durumda olup borcunu ödeyemeyecek kişilerin veresiyesini sildirdiğini söyledi. Ramazanın ilk cuma günü 4 hayırseverin 3 ailenin yaklaşık 4 bin liralık borcunu kapattıklarını belirten Şener, şunları kaydetti:

  • "Pazartesi günü bir hayırseverimiz arkadaşlarıyla gelip 7 ailenin küçük çaplı borcunu kapattı. Dün gelen 4 kişi de 40 ailenin veresiyesini kapattı. Şimdiye kadar yaklaşık 10 bin liralık veresiye borcu kapandı. Geçen yıl da hayırseverler veresiye sildirmişti. İhtiyacı görülen aileler adına hayırseverlere teşekkür ediyoruz. İnşallah devamı gelir, ekonomik olarak zor geçen bu dönemlerde bizim gibi küçük esnafa destek olan hayırseverlere de ayrıca teşekkür ederim."

Kastamonulu kadınlar lavanta üretimine başladı: Birlikten kuvvet doğar
FOTOĞRAF 13
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İlçede 2019'da ev hanımı, hemşire, esnaf ve eczacıdan oluşan 7 kadının bir araya gelerek kurduğu kooperatifte ilk etapta erişte, reçel, turşu gibi ürünler üretildi. Daha sonra lokanta bölümü hizmete açılan kooperatifte, kadınların pazara getirip satamadıkları ürünleri de alındı. Bu yıl yaklaşık 15 ton sarımsağın da satışını yapan kadınlar, ürünlerini birçok ile gönderdi.
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Kooperatif üyeleri, bu yıl Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Aydoğan Aydoğdu aracılığıyla temin ettikleri 6 bin lavanta fidesini Taşköprü Kaymakamlığının da desteğiyle toprakla buluşturdu. Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Behiye Ekinci, kooperatifin kendisiyle birlikte Gülçin Akman, İlknur Çetin, Esra Çelik, Aynur Berber, Songül Altıntaş, Gülay Matracı olmak üzere 7 ortaktan oluştuğunu söyledi.
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Ekinci, Taşköprülü kadınların birleşip daha çok ses getireceğini düşündüğümüz için bu projeye başladık. Amacımız Taşköprü'de yerelde üretilen ürünleri gerek yurt içi gerek yurt dışına pazarlamak. dedi. Ürünlerin malzemelerinin de Taşköprü'den temin edildiğini anlatan Ekinci, şunları kaydetti:
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Kooperatifimizin kalite standartlarına uyan her ürünü burada değerlendiriyoruz. Buraya üreticilerimiz gelip 'Bunu ürettim' dediğinde elimizden geldiğince onu geri çevirmemeye çalışıyoruz. Sarımsak satıyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi bütçemizle kurulduk. Kimseden maddi bir yardım almadan bu sürece kadar kendimizi getirdik. 130 metrekare bir alanda hizmet veriyoruz. Lokanta ve mutfak bölümümüz var. Bunun yanında üretim yapıyoruz.
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Şimdi de lavanta projesini hayata geçirdiklerini belirten Ekinci, Taşköprü'ye 6 bin lavanta fidesi diktik. Aydoğan Aydoğdu hocamız bu yola çıkmamızda bizim için öncü oldu. Projeyi Taşköprü Kaymakamlığıyla yürütüyoruz. Taşköprülü kadınlar olarak bir araya geldik ve üretimin içine girdik. Kadınlara tavsiyem, birlik olsunlar, beraber olsunlar. Birlikten kuvvet doğar. ifadelerini kullandı.
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Kooperatif üyesi İlknur Çetin ise kadınların ürünlerini pazara getirip satamadıklarını gördüğünde üzüldüğünü söyleyerek, Kooperatifte kalite standartlarına uygun her ürünü, üreten kadınlardan, köylülerden alıyoruz, pazara kazandırıyoruz. Bir köprü oluşturduk. diye konuştu.
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Songül Altıntaş da kooperatifin yönetiminde çeşitli meslek gruplarından kadınların bulunduğuna işaret ederek, Kadınlar bir araya geldiklerinde ekonomiye nasıl bir faydaları olur onu göstermek istedik. Biz hem anne hem iş kadını hem eş hem kardeşiz. dedi.
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Gülçin Akman, lavanta yağı ve esansı gibi çeşitli ürünleri değerlendirip Taşköprü ekonomisine kazandırmayı düşündüklerini kaydetti.
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Kastamonulu kadınlar lavanta üretimine başladı: Birlikten kuvvet doğar
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kooperatif çatısı altında bir araya gelen 7 kadın, yöresel ürünlerin yanı sıra lavanta üretimiyle ekonomiye katkı sunmak istiyor. Köy-Üret Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Behiye Ekinci, "Taşköprülü kadınlar olarak bir araya geldik ve üretimin içine girdik. Kadınlara tavsiyem, birlik olsunlar, beraber olsunlar. Birlikten kuvvet doğar" dedi.
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