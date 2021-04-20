Niğde'de hayırseverler 50 kişinin bakkal borcunu ödedi

Kooperatifimizin kalite standartlarına uyan her ürünü burada değerlendiriyoruz. Buraya üreticilerimiz gelip 'Bunu ürettim' dediğinde elimizden geldiğince onu geri çevirmemeye çalışıyoruz. Sarımsak satıyoruz. Kendi imkanlarımızla, kendi bütçemizle kurulduk. Kimseden maddi bir yardım almadan bu sürece kadar kendimizi getirdik. 130 metrekare bir alanda hizmet veriyoruz. Lokanta ve mutfak bölümümüz var. Bunun yanında üretim yapıyoruz.