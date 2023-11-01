Nihayet'in yeni sayısı çıktı: Gazze’de soykırım var!

Nihayet dergi 'Gazze’de soykırım var!' dosyasını okurlarıyla buluşturdu.
Nihayet dergi, bu sayısında İsrail’in saldırılarının hem tarihsel arka planını hem de bugünkü sebep ve sonuçlarını çok kıymetli uzman isimler ele aldı.
Gazze’de soykırım var!
İsrail, Gazze’ye yönelik bir soykırım saldırısı yapıyor. 2008 yılında başlayıp bir sene süren önceki saldırıdan daha yoğun ve daha acımasız bir saldırı bu. Kassam Tugayları’nın yaptıkları operasyonu bahane ederek saldıran İsrail’in bu seferki saldırıda güttüğü muhtelif amaçlar olabilir. Bir yandan Gazze’yi ilhak ederek Gazzelileri başta Mısır olmak üzere komşu ülkelere iltica etmeye zorladığı açık. İsrailli yetkili ağızlardan, Mısır’da bir çadır kent kurulmasının teklif edilmesi bu niyete dair bir işaret. Öte yandan İsrail, Gazzelileri Hamas’a destek vermekten vazgeçirmeye, hatta giderek yıldırmaya çalışıyor. Ama Büyük İsrail’in inşası yönünde daha eskatolojik niyetlerinin olduğunu da saklamaya gerek duymuyorlar. Öte yandan soykırım, o çok meşhur ifadeyle bir turnusol kâğıdı işlevi gördü. Batı medyası, büyük ölçüde çuvalladı ya da daha doğru bir ifadeyle asıl yüzünü saklayamaz hâle geldi. Meşru bir yönetimin Hamas’la yürüttüğü meşru bir savaş olduğunu göstermeye çalıştı ama aslında ortada meşru olmayan bir yönetimin sivil halka saldırısından başka bir şey yoktu.
Nihayet bu sayısında, İsrail’in Filistin saldırılarının hem tarihsel arka planını hem de bugünkü sebep ve sonuçlarını çok kıymetli uzman isimlerle ele almaya çalıştı.
Dosya, Selim Sezer’in yazısıyla açılıyor. Sezer, tarihsel bir perspektifen bakarak, İsrail’in bugün devam ettiği Filistin saldırılarıyla neler amaçladığını anlatıyor.
Aleyna Ayan da Gaza Unsilenced ve Gazze Cevap Yazıyor isimli kitaplarda kendi hikâyelerini anlatan Gazzeli yazarların öykülerini derliyor.
- Cihan Aktaş, Satranç Dersleri’nin şairi İlhami Çiçek’in hayatına farklı bir bağlamdan bakıyor.
- “Evrak-ı Perişan Arasında” serisine devam eden Necati Tonga ise Safiye Erol’un unutulmuş iki hikâyesini okurla paylaşıyor.
- Tahsin Yıldırım “gülü tarife hacet bırakmayan şair”i, Süleyman Vehbi’yi hatırlatıyor.
- Serdar Gürçay, Libya’daki sel sonrasında katıldığı yardım çalışmalarında gördüklerini anlatırken, Ayşe Nur Biçer “doğa”ya bakışımızın nasıl dönüştüğüne dikkat çekiyor.
- Nafiye Yüksel ise ruh ve nefs kavramları üzerinde duruyor.
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