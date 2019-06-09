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Nikâh masasında 3 aynı isim

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde kıyılan nikahta, damadın, damadın şahidi ve nikahı kıyan belediye başkanının isminin 'Osman Türkyılmaz' olması, misafirleri şaşırttı

Haber Merkezi DHA
Nikah masasında oturan bütün erkeklerin adı Osman Türkyılmaz.
Nikah masasında oturan bütün erkeklerin adı Osman Türkyılmaz.

İlçede yaşayan Ebru Özhan ile Osman Türkyılmaz'ın nikâhı dün akşam özel bir düğün salonunda kıyıldı. Nikâhta ilginç bir durum yaşandı. Nikâh masasında damatla aynı ismi taşıyan iki kişi daha yer aldı.

Çiftin nikâhını, damadın kuzeni Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Osman Türkyılmaz kıyarken, damadın şahitliğini ise büyükbabası Osman Türkyılmaz yaptı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Osman Türkyılmaz tarafından çifte evlenme cüzdanı verildi. Genç çifte Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye eden Başkan Türkyılmaz, çifte bir ömür mutluluklar dileyerek, evliliğin önemini anlattı.

Damat Osman Türkyılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Üçümüzün de adının aynı olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım evliliğimiz ömür boyu devam eder"" dedi.

Gelin Ebru Türkyılmaz ise, "Başkanımızın ayağına sağlık. Bu adaşlığa vesile olup nikâhımızı kıydığı için çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesadüftü. Her şey çok güzeldi" diye konuştu.

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