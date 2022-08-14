Norveç'te 600 kiloluk deniz aygırı Freya'nın halk güvenliği nedeniyle uyutulması tepki çekti

Norveç’in Kragero kentindeki dünya çapında üne kavuşan 600 kilogram ağırlığındaki Freya isimli deniz aygırı, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen halkın kendisine yaklaşması sonucu halk güvenliği nedeniyle uyutuldu.

Deniz botlarına tırmanarak uzanan ve güneşlenen bazen de batmalarına neden olan Freya, bölgede çok popüler hale gelmiş, insanlar onunla fotoğraf çektirmek için temas mesafesini hiçe sayarak hem kendilerini hem de Freya’yı tehlikeye atıyordu. Geçtiğimiz günlerde Norveç Balıkçılık Bakanlığı, aralarında çocukların da bulunduğu büyük bir insan grubunun Freya’ya temas mesafesinde duran bir fotoğrafını yayınlamıştı.

Bakanlık, Freya’nın uyutulması hakkında, “insan güvenliğine yönelik devam eden tehdidin genel bir değerlendirmesine" dayandığını ifade ederek, “Geçen hafta yerinde yapılan gözlemler sonucunda, halkın deniz aygırı ile net bir mesafe bırakılması yönündeki mevcut tavsiyeyi dikkate almadığı açıkça ortaya çıktı. Bu nedenle, insanlara zarar verme ihtimalinin yüksek olduğu ve hayvanın sağlığının korunmadığı sonucuna varıldı” dedi.

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İHA

Freya’nın Oslo Fiyordu’ndan çıkarılması da dahil olmak üzere birçok seçeneğin değerlendirildiğini aktaran Bakanlık, ancak bu alternatiflerin deniz aygırının sağlığından endişe edilmesi nedeniyle reddedildiğini belirtti. Freya’nın insancıl şekilde uyutulduğu ve cesedinin veterinerler tarafından daha fazla inceleneceği aktarıldı.

Öte yandan korunan bir tür olan deniz aygırları normalde Kuzey Kutbu’nda yaşar. Genellikle insanlara saldırmazlar, ancak bazı nadir saldırılar kayda geçti. 2016 yılında Çin’deki bir vahşi yaşam parkında, bir turist ve bir hayvan bakıcısı bir deniz aygırı tarafından öldürülmüştü.