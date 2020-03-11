Hayat Nostaljik filmler dijitale taşınıyor
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Nostaljik filmler dijitale taşınıyor

Türkiye’nin kültür hafızasını oluşturan yerli yapım film ve müzikler, dijital ortama aktarılıyor. ‘Sev Kardeşim’, ‘Küçük Hanım’ın Şoförü’, ‘Vesikalı Yarim’, ‘Namuslu’ gibi unutulmaz filmler ile Neşet Ertaş, Bedia Akartürk, İbrahim Tatlıses, İzzet Altınmeşe gibi Türk müziğinin önemli seslerinin plak ve kasetleri gibi 70 bini aşkın eser için çalışmalar başlatıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapılan bu çalışma ile miras niteliği taşıyan eserlerin yıllar içinde aşınmasının, kaybolmasının önlenmesi ve erişiminin sağlanması isteniyor.
Yapılan bu çalışma ile miras niteliği taşıyan eserlerin yıllar içinde aşınmasının, kaybolmasının önlenmesi ve erişiminin sağlanması isteniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, arşivindeki yaklaşık 250 bin ses ve görüntüyü dijitalleştiriyor. Kültürel miras niteliğindeki müzik ve sinema eserlerini korumak için başlatılan uygulama kapsamında öncelik, 70 bini aşkın yerli yapıma veriliyor. Genel müdürlükte oluşturulan özel bir birimde TÜRKSAT çalışanlarının da desteğiyle harcanan yoğun mesaide, “Sev Kardeşim”, “Küçük Hanım’ın Şoförü”, “Vesikalı Yarim”, “Namuslu” gibi Türk sinemasının unutulmaz filmleri ile Neşet Ertaş, Bedia Akartürk, İbrahim Tatlıses, İzzet Altınmeşe gibi Türk müziğinin önemli seslerinin kaset, plak ve CD’leri dijital ortama aktarılıyor. Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve TÜRKSAT görevlilerinden oluşan 15 kişilik bir ekibin çalışmaları, bir yıl içinde tamamlaması bekleniyor.

Neşet Ertaş

ÖZEL ARŞİVDE KORUNUYOR

Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, 1986’da yapılan yasal düzenlemeyle Türkiye’de eser niteliği taşıyan ses ve görüntü mamüllerinin kayıt tescilinin zorunlu hale getirildiğini belirtti. Düzenlemenin ardından yapımcı firmaların, ürettikleri eserden birer nüshayı kendilerine teslim ettiklerini vurgulayan Taşkent, genel müdürlüğün arşivlerinde daha önceki üretimlerden örneklerin de bulunduğunu bildirdi. Taşkent, müzik ve sinema eserlerine ait dosyaların, bin metrekarenin üzerinde iklimlendirme ve güvenlik sistemine sahip özel bir arşiv bölümünde korunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

TOPLAM 250 BİN ESER

  • “Şu an yürütülen projenin ilk ayağı olarak öteden beri kendi arşivimizde bulunan müzik ve sinema eserlerinin milyonlarca sayfadan oluşan belgelerini tarayıp dijitalleştirmiştik. Bunun ikinci ayağı olarak da zaman içinde uğrayacakları fiziksel aşınmanın önünü almak ve koruma amacıyla bu ses ve görüntü arşivini dijitalleştirme çalışmasına başladık.” Yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 250 bin kadar eser üzerinde çalışma yapılacağını dile getiren Taşkent, “Proje kapsamında önceliğimiz, yaklaşık 70 bin adet ses ve görüntülü yerli yapımın, müzik ve sinema eserinin, olduğu gibi bütün içeriğiyle dijital ortama aktarılması” dedi.

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