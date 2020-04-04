Numan Kurtulmuş'un konuşmaları kitaplaştırıldı: 'Türkiye'yi Yarınlara Taşımak'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un eserinde, Türkiye'yi yarınların dünyasında etkin bir aktör olarak gören Kurtulmuş'un hayata ve insana dair teklifleriyle tezleri yer alıyor.

Kurtulmuş, yitirilmemiş umut ve sorumluluk bilinciyle Türkiye’nin kendini daha güçlü bir yarına nasıl taşıyacağına odaklanıyor.



Eserde, Kurtulmuş'un hayata ve insana dair teklifleriyle tezleri yer alıyor.

'İnsan onuru, adalet ve erdem bizim siyasetimizin ana ilkelerindendir'

Adaleti sağlama konusunda başarısız kalan dünya düzenine sorular sorulan kitapta, yeni bir küresel dayanışma ahlakı önerisinde bulunuluyor.

Kitaptaki tezleri, “Büyüsü Bozulan Dünyada Yeni Düzen Arayışları” ile “Türkiye’yi Yarınlara Taşımak” ana eksenleri etrafında kuran Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, dünyaya bakışını, “Tolstoy’a göre yaşlı, Maalouf’a göre paramparça, İzzetbegoviç’e göre fani, Sezai Karakoç’a göre hüsran dolu dünya, kuşkusuz hepimiz için bir sınav yeridir” şeklinde özetliyor.

Prof. Kurtulmuş eserde, “Biz; varlığında alem saklı olan insana saygı duyan bir irfan geleneğinden geliyoruz. İnsan onuru, adalet ve erdem bizim siyasetimizin ana ilkelerindendir” tespitini de okurlarla paylaşıyor.

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