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Hayat Nusret Gökçe İzmirli depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki sosyal medya bunu konuşuyor
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​Nusret Gökçe İzmirli depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki sosyal medya bunu konuşuyor

Nusret Gökçe İzmirli depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki sosyal medya bunu konuşuyor

Meşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından bir telefon numarası paylaşarak, “İzmirli kardeşlerim, 00.00’dan sonra beni arayın” dedi. Gökçe'nin bu hareketi sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Nusret Gökçe
Nusret Gökçe

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 109'a yükseldi. Gündemde İzmir depremi varken ünlü işletmeci Nusret Gökçe’nin dün paylaştığı et pişirme videosuna tepki yağdı. Paylaşıma yorum yapanlardan biri, “İzmir’i unutma!” dedi. Paylaşıma kısa sürede yüzlerce tepki içeren yorum geldi.

İzmir’de yaşanan deprem hakkında 'duyarsızlık' ile suçlanan Nusret Gökçe, depremzedelere telefon numarasını vererek “beni arayın” dedi.

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Sabaha kadar İzmirli depremzedeler ile görüştü

Ünlü işletmecinin bu hareketi sosyal medyada alay konusu oldu. İzmirli depremzedelere 'beni arayın' diyen Gökçe'nin bu hareketi çok konuşuldu.

Gökçe, sabah saat 7:28'e kadar İzmirli depremzedelerde sohbet etmeye devam etti. Nusret Gökçe, gelen aramaların ve mesajların ekran görüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

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