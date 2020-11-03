​Nusret Gökçe İzmirli depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki sosyal medya bunu konuşuyor Nusret Gökçe İzmirli depremzedeler için öyle bir şey yaptı ki sosyal medya bunu konuşuyor Meşhur tuz serpme hareketiyle dünyaca ünlü şöhrete kavuşan Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından bir telefon numarası paylaşarak, “İzmirli kardeşlerim, 00.00’dan sonra beni arayın” dedi. Gökçe'nin bu hareketi sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 16:36 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 16:42 Yeni Şafak