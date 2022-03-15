Nusret'in hayatı film oluyor

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe'nin hayatı film oluyor. Salt Bae hareketiyle dünya çapında tanınan Nusret'in hayatı belgesel film olacak. Türkiye'de yayına hazırlanacak olan filmin yönetmenliğini Amerikalı bir isim yapacak.

YARI BELGESEL OLACAK

Dilber Ay, Müslüm ve Bergen filmlerinden sonra Türk sinenmasına yeni bir biyografi filmi daha geliyor. Bu kez hayatı anlatılacak isim ise Nusret Gökçe. tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ülkemiz pazarına hızlı bir giriş yapacak olan Disney Plus, belgeseli çekmek için harekete geçti. Dökü drama (yarı belgesel film) tarzındaki projeyi bir Türk değil, ünlü bir Amerikalı yönetmen çekecek.

38 yaşındaki Nusret Gökçe'nin hayatının anlatılacağı proje için oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi. Platformda ayrıca ülkemiz tarihinde önemli yeri olan Barış Manço, Kemal Sunal gibi değerli isimler için de benzer çalışmalar yapacak.

REKLAM