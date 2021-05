O Trabzon’un en yaşlı annesi 106 yaşında: Ayşe Teyze'nin sırrı yöresel ve az yemek

'TÜM SEVGİMİZİ ONA VERDİK' <br> <br> Kamil Yıldız ise, Safa ile çocuk yuvasında tanıştık. Ufacık bir bebekti, gördüğüm an ısındım, çok sevdim. Her geçen gün sevgisi artarak devam ediyor. 3 yaşında hastalığı tespit edilince çocuğu geri verebileceğimizi söylediler. Ama geçen 3 yıl içerisinde ona o kadar çok alışmıştık ki hiç geri vermeyi düşünmedik. Süreç biraz zorlu devam ediyor ama sevgi her şeyin üstesinden geliyor” ifadelerini kullandı.