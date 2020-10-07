Ofislerde hava yoluyla bulaşma riski nasıl azaltılır?

Uzun süre bir arada vakit geçirilen ofis ve işyerlerinde hava kalitesi aynı mekanı paylaşanların sağlığı açısından oldukça önemli bir hale geldi. Doğal havalandırmaya elverişli olmayan ofis gibi kapalı ortamlarda bulaşıcı hastalık riskini minimize etmek için bakteri, virüs ve partiküllerden arındıran hava temizleme cihazlarının kullanılmasını öneren Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, bu cihazların ortamın hava kalitesini de artırdığını ve buna bağlı sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

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Ofislerde klima kullanımı riskli

Pandemi henüz tam olarak kontrol altına alınmamışken, ofis ve işyerleri gibi kapalı ortamlarda bir arada bulunmanın pek çok riski de beraberinde getirdiğine değinen Prof. Dr. Güllü, “Ofis ve büro gibi işyerlerinde ısıtma ve soğutma amaçlı yaygın olarak klima kullanılmaktadır. Bu tür sistemler, belirli bir dereceye kadar ısıtılmış veya soğutulmuş olan ortam havasını sisteme tekrar geri vermektedir. Bu durum klimanın bakımları ve filtre temizlikleri düzenli yapılmış olsa bile ortamdaki tozun havalanmasına neden olmaktadır. Bu durumda enfeksiyon kaynağının bulunduğu kapalı bir ortamda bakteri/mantar veya virüsün seyrelerek dışarı atılması sağlanamaz ve enfekte olma riskini artırır.”

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Temiz hava dolapları son teknoloji filtrasyon sistemine sahip

Teknolojinin gelişmesiyle yeni nesil hava temizleme cihazları geliştirildiğini ve bunların filtreleme sistemlerinin çok yönlü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güllü şöyle devam etti: “İç ortamda önemli sağlık sorunlarına yol açan ince partiküllerin, virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik partiküllerin ortam havasından uzaklaştırılmasında farklı türden hava temizleme cihazlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Son teknoloji filtrasyon sistemleriyle geliştirilen temiz hava dolabı gibi portatif hava temizleme cihazları, virüs, bakteri ve mikroorganizmaları HEPA filtreleri ile emerek iç ortam havasını temizleme özelliğine sahip. Bu cihazlardaki 3 kademeli filtrasyon sistemi virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile bir mikron altı partikülleri bile yüzde 99,99 verimlilikte yakalayabiliyor.”

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