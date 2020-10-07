Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Ofislerde hava yoluyla bulaşma riski nasıl azaltılır?
GENEL SAĞLIK

Ofislerde hava yoluyla bulaşma riski nasıl azaltılır?

Ofislerde hava yoluyla bulaşma riski nasıl azaltılır?

Kalabalık, doğal havalandırma yapılamayan ofis ve işyerlerinde hava kalitesi sağlık için büyük önem taşıyor. Merkezi havalandırma sisteminin olmadığı kapalı mekanlarda yaygın olarak kullanılan klimaların ortamdaki havayı temizlemediğine, sadece hareketlendirdiğine dikkat çeken Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, virüs, bakteri ve mikropların bulaşma riskini azaltmak için geliştirilen hava temizleme cihazlarının solunan havanın kalitesini de artırdığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü
Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü

Uzun süre bir arada vakit geçirilen ofis ve işyerlerinde hava kalitesi aynı mekanı paylaşanların sağlığı açısından oldukça önemli bir hale geldi. Doğal havalandırmaya elverişli olmayan ofis gibi kapalı ortamlarda bulaşıcı hastalık riskini minimize etmek için bakteri, virüs ve partiküllerden arındıran hava temizleme cihazlarının kullanılmasını öneren Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü, bu cihazların ortamın hava kalitesini de artırdığını ve buna bağlı sağlık sorunlarını azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

AVM'lerde koronavirüs tedbirleri: İlk kez ışın teknolojisinden yararlanılacak
EKONOMİ
AVM'lerde koronavirüs tedbirleri: İlk kez ışın teknolojisinden yararlanılacak

Ofislerde klima kullanımı riskli

Pandemi henüz tam olarak kontrol altına alınmamışken, ofis ve işyerleri gibi kapalı ortamlarda bir arada bulunmanın pek çok riski de beraberinde getirdiğine değinen Prof. Dr. Güllü, “Ofis ve büro gibi işyerlerinde ısıtma ve soğutma amaçlı yaygın olarak klima kullanılmaktadır. Bu tür sistemler, belirli bir dereceye kadar ısıtılmış veya soğutulmuş olan ortam havasını sisteme tekrar geri vermektedir. Bu durum klimanın bakımları ve filtre temizlikleri düzenli yapılmış olsa bile ortamdaki tozun havalanmasına neden olmaktadır. Bu durumda enfeksiyon kaynağının bulunduğu kapalı bir ortamda bakteri/mantar veya virüsün seyrelerek dışarı atılması sağlanamaz ve enfekte olma riskini artırır.”

Türkiye’de ilk kez kullanılacak! Asansörler artık ayakla çağrılacak: Havalandırma için ise NASA sistemi uygulanacak
KORONAVİRÜS
Türkiye’de ilk kez kullanılacak! Asansörler artık ayakla çağrılacak: Havalandırma için ise NASA sistemi uygulanacak

Temiz hava dolapları son teknoloji filtrasyon sistemine sahip

Teknolojinin gelişmesiyle yeni nesil hava temizleme cihazları geliştirildiğini ve bunların filtreleme sistemlerinin çok yönlü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Güllü şöyle devam etti: “İç ortamda önemli sağlık sorunlarına yol açan ince partiküllerin, virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik partiküllerin ortam havasından uzaklaştırılmasında farklı türden hava temizleme cihazlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Son teknoloji filtrasyon sistemleriyle geliştirilen temiz hava dolabı gibi portatif hava temizleme cihazları, virüs, bakteri ve mikroorganizmaları HEPA filtreleri ile emerek iç ortam havasını temizleme özelliğine sahip. Bu cihazlardaki 3 kademeli filtrasyon sistemi virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile bir mikron altı partikülleri bile yüzde 99,99 verimlilikte yakalayabiliyor.”

Klima ve vantilatörlerde büyük tehlike: Virüsün yayılımını hızlandırabilir
KORONAVİRÜS
Klima ve vantilatörlerde büyük tehlike: Virüsün yayılımını hızlandırabilir

ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme yapıldı
KORONAVİRÜS
ABD Hastalık Önleme Merkezleri'nden koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına ilişkin güncelleme yapıldı
Abone Ol Google News
Gelecek fırtınaların hazırlığında...

Gelecek fırtınaların hazırlığında...

​Selçuk Bayraktar'dan Akıncı TİHA paylaşımı.
Türkiyede bir ilk

Türkiye'de bir ilk

​Eşeklere mikroçip takıldı.
İşte işkence odası

İşte işkence odası

​Şanlıurfa'da kan donduran olayın detayları ortaya çıktı.

DSÖ aşı<br>tarihini açıkladı

DSÖ aşı
tarihini açıkladı

​Koronavirüs aşısı ülkelere ne zaman dağıtılacak?
Balkanlardan<br>yağış geliyor

Balkanlardan
yağış geliyor

​Meteoroloji son tahminlerini açıkladı, iki gün etkili olacak.
Gardaşlık Zamanı

Gardaşlık Zamanı

​İHH, Azerbaycan'a destek için İstanbul'da destek konvoyu düzenledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.