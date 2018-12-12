Hayat Oflu Aylin Cumhurbaşkanı Erdoğanla buluştu
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​Oflu Aylin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

Oflu Aylin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine mektup veren üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu ile konuşması, 'Aylin bir dinle, dinle. Bu Oflular bir alem ya bir dinle' sözleri ile sosyal medyada olay olmuştu. O mektubu veren Oflu Aylin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı. Genç kız, üç yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iki haftada bir mektup yazdığını ve onu çok sevdiğini ifade etti.

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Aylin İbrahimağaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektubunu verirken çekilen fotoğraf.
Aylin İbrahimağaoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektubunu verirken çekilen fotoğraf.

Üniversite öğrencisi Aylin İbrahimağaoğlu, İstanbul’da bir program çıkışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup iletmek istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu görünce arabayı durdurup Aylin İbrahimağaoğlu ile kısa bir süre sohbet etti ve kendisine telefonla ulaştı. Erdoğan’ın telefonda öğrenciye 'Aylin bir dinle, dinle. Bu Oflular bir alem ya bir dinle' sözleri sosyal medyaya yansıdı. Binlerce defa paylaşılan video sonrası Aylin İbrahimağaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.

  • Almanya Frankfurt'ta doğup büyüyen Aylin İbrahimağaoğlu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi.

3 yıldır mektup yazıyor

Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenli bir şekilde mektup yazdığını ve cevap alamadığını söyleyen Aylin İbrahimağaoğlu şöyle konuştu:

"2015'ten bu yana Başkan Erdoğan'a mektup yazıyorum. İki haftada bir mektup yazıp önce kendisine gönderiyorum. Cevap gelmezse aynı mektubu özel kalemi ve başdanışmanına gönderiyordum. Aradan yıllar geçti bir türlü mektuplarıma cevap alamadım ve onunla tanışamadım."

Tüm dünyaya şefkat dağıtan, onca yılda ilk kez ülkemizin adını 7 düvele yayan ve gençlere büyük önem veren liderimizle ben de tanışmak istedim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aylin İbrahimağaoğlu ve gençlerle Külliye'de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'ye davet etti

  • "Telefonum çaldı, sesinden tanıdım. Ama inanamadım, mektuplarım cevap bulmuş ve büyük lider beni aramıştı. Cumhurbaşkanımız konuşuyor ama ben heyecandan 'Cumhurbaşkanım tüm mektuplarımı aldınız mı?, uzun zamandır size ulaşmaya çalışıyordum' diyordum. Bana, 'Aylin bir dinle dinle, ya bu Oflular bir alem ya...' dedi. Sayın Cumhurbaşkanım siz misiniz? diye sordum o da gülerek 'Başka kim olacak Aylin benim tabii' dedi. Program program peşinde dolaştım, onlarca mektup yazdım ve başardım. Onunla tanıştım, beni Külliye'ye davet etti."

Vatan ve millet sevgisini ondan öğrendim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen konuşmalardan da bahseden Aylin İbrahimağaoğlu,vatan ve millet sevgisini ondan öğrendiğini söyleyerek, "Hedeflerimi konuştuk, bana 'Okulunu başarıyla bitir, takipteyim' dedi. Ailecek ona dua ediyoruz çünkü o adını bilmediğimiz binlerce insanın umudu. Vatan ve millet sevgisini ondan öğrendim, çocukluğum onunla geçti. Öyle kıymetli, babacan biri ki. Konuşurken sanki Cumhurbaşkanı değil de halktan biri gibi konuşuyor. O'nun samimiyeti, güçlü ve kararlı duruşu biz gençlere büyük Türkiye'yi yaşatma yolunda azim veriyor" dedi.

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Erdoğan araç telefonundan Aylin'i aradı: Ya bu Oflular bir alem ya
OYNAT 00:52
Erdoğan araç telefonundan Aylin'i aradı: Ya bu Oflular bir alem ya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç telefonun kendisine yazılan mektubun sahibini aradığı görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu. Mektubun sahibi olan Aylin isimli vatandaş ile konuşan ve dikkatle dinleyen Erdoğan, “ya bu Oflular bir alem ya' diyor. Erdoğan telefonla konuşurken makam aracında Muazzez Ersoy'un seslendirdiği “Albümdeki Resimler' parçası çalıyor. Cumhurbaşkanı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından yayınladığı video kısa sürede binlerce kez izlendi.
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