Hayat Oğlu askere gidince yerine annesi doğalgaz tesisatçısı oldu
AKTÜEL

Oğlu askere gidince yerine annesi doğalgaz tesisatçısı oldu

Oğlu askere gidince yerine annesi doğalgaz tesisatçısı oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 6 yıldır doğalgaz tesisatçılığı yapan 42 yaşındaki Hülya Çetin hem iş kadını, hem de anne olduğunu söyledi. İşini sevdiğini söyleyen Hülya Çetin, doğalgaz tesisatçılığı yapma teklifinin eşinden geldiğini söylerken, Türk kadınının isterse her işi yapabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
42 yaşındaki Hülya Çetin
42 yaşındaki Hülya Çetin

13 yıldır doğalgaz tesisatçılığı yapan Abdullah Çetin, büyük oğlunun askere gitmesinden sonra çalışacak usta bulamayınca 6 yıl önce eşine iş teklif etti. 4 çocuk annesi Hülya Çetin, eşinin teklifini kabul ederek meslekte ilerleyerek kaynak yapıyor, spiral kullanıyor, petek montajı yapıyor ve matkap kullanıyor.

İşleri gereği daha çok konutlara iş yaptıklarını söyleyen Hülya Çetin, ilk başlarda müşterilerinin yaptığı işi şaşırdığını, kadın olması nedeniyle ailelerin daha çok güven duyduğunu söyledi. 6 yıldır işini severek yaptığını açıklayan Hülya Çetin, ilk aşlarda yaptığı işten dolayı bazılarınca yadırgandığını ifade etti.

16 yıldır bir kez bile 'öf' demedi: 'Gözünü açıp bakınca dünyalar benim oluyor'
HAYAT
16 yıldır bir kez bile 'öf' demedi: 'Gözünü açıp bakınca dünyalar benim oluyor'

‘Kadın isterse her şeyi başarır”

Muğla’ya Konya’dan 6 yıl önce geldiklerini belirten Hülya Çetin, “Eşim önce oğlumla beraber çalışıyordu. Oğlumun askerliği çıktı ve askere gitti. Eşim yanında çalıştıracak insan bulamadı. Beraber çalışalım dedi. Ben de çalışmayı seven birisiyim ve çalışalım dedim. Önceleri başarabilir miyim, başaramaz mıyım diye tereddüt içinde kaldım. Ama kadın istedikten sonra her şeyi yapar. Beraber çıktık bu yıla. Çok sayıda müşterilerimiz oldu. Gittiğimiz yerlerde biraz yadırgandık. ‘Kadın bu işi yapar mı ağır bir iş, ‘ağır bir iş’ Ama biz her işin üstesinden geldik ve başardık. 6 senedir de beraber çalışıyoruz eşimle. Çok memnunum ve severek yapıyorum” dedi.

İlk defa görenler şaşırıp kalıyor: İki kız kardeş baba mesleğini sahiplendi
FOTOĞRAF 13
Title
Arhavi ilçesinde 20 metrekare dükkan açan Kübra- Melda Çelenk kardeşler ‘erkek işi ’söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, ekmek paralarını kazanıyor. 20 yıldır balıkçılık yapan babasının desteği ile bu işe atıldıklarını söyleyen Kübra Çelenk, “Babam bizi teşvik etti. Balıkları babam temin ediyor, biz de satışını yapıyoruz. 2 aydır çok güzel devam ediyoruz.
Title
İlk başta bizi görenler çok şaşırdı, daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen bayanlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti. Balığı da sevmezdim ama bu işe girdikten sonra hoşuma gitti. Evde bile balık kokusundan rahatsız olurdum şimdi artık alıştım, akşama kadar balık kokuları arasında balık temizliyorum.
Title
Biz kadınlar istersek her işin altından kalkarız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın gerisi gelir, yeter ki pes etmeyin. Her gün eve gururlu gidiyorum. Bu meslekte yer almak beni gururlandırıyor” dedi.
Title
Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melda Çelenk de, “2 aydır burayı işletiyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz balık temizlemek, balık çeşitleri bunları hiç bilmiyorduk. Dükkanı açınca tüm detayları balıkçılık yapan babamızdan öğrendik.
Title
Şimdi her çeşit balığı tüketerek lezzetlerini öğrenmeye çalışıyorum. Müşterilere farklı tarifler anlatabilmek için pişirme yöntemlerini araştırıyorum. Ailenizden ne kadar destek alırsanız alın bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Bizde öyle yaptık, hiç pişman değiliz. İşini severek yapmalısın, biz de severek yapıyoruz” diye konuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İlk defa görenler şaşırıp kalıyor: İki kız kardeş baba mesleğini sahiplendi
Artvin Arhavi yaşayan 26 yaşındaki Kübra Çelenk ve 25 yaşındaki Melda Çelenk isimli kız kardeşler 20 metrekarelik dükkanda baba mesleği olan balıkçılığı yapıyor. Genç kadınlar "İlk başta bizi görenler bizi şaşırdı daha sonra alışmaya başladılar" diyerek yaşadıkları durumu özetledi.


“Eşim en büyük destekçim”

Hülya Çetin’in eşi Abdullah Çetin, şu anda en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek, “En büyük oğlum askere gittiğinde çalıştıracak doğru düzgün bir eleman yoktu. Eşimde biraz çalışma tecrübesi olduğu için ‘benimle çalışmak ister misin’ diye sordum. Teklif benden gitti. O da kırmadı beni. Beraber 6 yıldır devam ediyoruz. Şu an benim en büyük destekçim tesisatta. Her türlü işi yapabiliyor benimle” dedi.

“Müşteriler şaşırıyor”

Doğalgaz tesisat işi yapmak için gittikleri evlerde zaman zaman işverenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Abdullah Çetin, “Şaşkınlık yaşayabiliyorlar bazen. İlk başta üzerindeki kıyafetler nedeniyle erkek zannediyorlar. Daha sonra bayan olduğunu görünce şaşkınlık yaşıyorlar. Matkap kullanması, kaynak yapması, petek asması, petek montajı yapmasını gördükleri zaman bir şaşkınlık yaşıyorlar” dedi.

Kanseri yarış tutkusuyla yendi hayali olan yarış pistini kurdu
FOTOĞRAF 12
Title
İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan 100'ü aşkın kupanın sahibi olan profesyonel rallici Bahadır Sevinç, yaklaşık 22 yıldır tutkunu olduğu yarışlar sayesinde kanseri yendi. Yaklaşık 2 yıl önce Alman kurdu cinsi köpeği 'Rex'in dokunduğu boynunda şişliği fark edince tiroid kanseri olduğunu öğrenen Sevinç, hemen tedaviye alındı.
Title
Ancak, buna rağmen kanser, vücuduna yayılmaya başladı. Doktorların Yaşamaz dediği Sevinç, tedavi gördüğü sırada tutkunu olduğu yarış pistlerinden kopamadı. Bir yandan tedavi gördü, bir yandan da yarışlara katıldı. Bir yıl içinde katıldığı 12 yarışın tamamında birinci oldu.
Title
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Sevinç, Yarışlar olmasaydı bugün burada olamazdım dedi. Yıllardır hayal ettiği yarış pistini kurup, hizmete açan Sevinç, minnattar olduğunu söylediği sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi verecek.
Title
Yaklaşık 22 yıldır yarış sporuyla ilgilendiğini anlatan Sevinç, İlk kez 1999 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Atatürk Kupası'na katıldım. Bu işi iyi yapabileceğimi anladıktan sonra hiç bırakmadan devam ettim. Hastalığımı öğrendikten sonra ve tedavi sürecinde de yarışları bırakmadım. Kanser tedavisi gördüğüm dönemde katıldığım Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFES) Aydın Otomobil Sporları Kulübü'nün (AYOSK) düzenlediği 12 yarışın tamamında birincilik elde ettim. Tedavim sırasında yarışlardan hiç kopmadım ve hepsine katıldım dedi.
Title
Hayali olan yarış pistini bu sene hayata geçirdiğini anlatan Sevinç, İzmir'in Menderes ilçesinde bir yarış pisti açtım, bu pistin içinde 297 dönümlük Türkiye'nin en büyük interaktif macera parkı olacak. İçinde go-kart, paintball, macera parkurları, etkinlik alanları yer alacak. Faydalı şeyler yapmak istiyorum ve her geçen gün kendimi daha iyi hissediyorum. Takımım adına bizleri hem koronavirüs süreci hem de diğer zamanlarda yalnız bırakmayan emektar sağlık çalışanlarımız için 2021'i 'sağlık yılı' ilan ettim.
Title
Bu kapsamda 5 doktor ve 5 hemşireye takımımda ücretsiz yarışma hakkı vereceğim. Onlara moral ve motivasyon sağlayacak etkinlikler yapmak istedim. Böylelikle onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmak ve minnettarlığımı göstermek istiyorum diye konuştu.
Title
Yarış sporuna gönül verdiğini söyleyen Sevinç, Koronavirüs nedeniyle geçen yıl yarış sezonu iptal edildi. Bir önceki sezon aracım yandı. Hareket halindeki araçtan atlayıp, sağ ve soldaki kaput mandallarını açtım. Aracım söndürülene kadar başında bekledim.
Title
Aracım söndürülene kadar başında bekledim. Mücadeleyi bırakmadığınız zaman kazanıyorsunuz. Araçlarımızda her türlü güvenlik tedbiri alınıyor. Ben yarış olmasaydı burada olamazdım. Bir takım tutkusunun olması insanın hayatta bazı şeyleri aşmasını kolaylaştırıyor dedi.
Title
Title
Title
Title
Kanseri yarış tutkusuyla yendi hayali olan yarış pistini kurdu
İzmir'de yaşayan yarış pilotu Bahadır Sevinç (48), Alman kurdu cinsi köpeği 'Rex' sayesinde tiroid kanseri olduğunu öğrenmesine rağmen rağmen yarış pistlerinden vazgeçmedi. Tedavi gördüğü sırada katıldığı 12 yarışta birinci olmayı başaran ve hayal ettiği yarış pistini hayata geçiren Sevinç, şimdi "Minnetarım" dediği sağlık çalışanlarına ücretsiz yarış eğitimi verecek.


Abone Ol Google News
Saldırıiddiasına yalanlama

Saldırı
iddiasına yalanlama

​Emniyet müdürlüğünden açıklama geldi.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Bomba atılmış gibiydi!

​Çeşme'deki hortum dehşetinin tanıkları anlattı

​15 Şubat için saldırı hazırlığı yapıyorlardı

Kıyı bölgelerde artabilir!

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

​8 yıl sonra oğlu ile aynı kaderi paylaştı
15 gemicinin<br>6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

15 gemicinin
6'sı Abuja Büyükelçiliği'nde

​Nijerya'da kaçırılan mürettebat serbest bırakılmıştı.
'Eskimo' usulü balık tutma

'Eskimo' usulü balık tutma

Buz tutan Çoruh Nehri'ni kazmalarla kırarak rızkını topluyor.

O da çiçek bu da çiçek

O da çiçek bu da çiçek

​14 Şubat Günü diyerek karnabaharda indirim yaptı.
Sahte polisler yakalandı

Sahte polisler yakalandı

İki kişiyi toplamda 2 milyon lira dolandırdılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.