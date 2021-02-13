Oğlu askere gidince yerine annesi doğalgaz tesisatçısı oldu

13 yıldır doğalgaz tesisatçılığı yapan Abdullah Çetin, büyük oğlunun askere gitmesinden sonra çalışacak usta bulamayınca 6 yıl önce eşine iş teklif etti. 4 çocuk annesi Hülya Çetin, eşinin teklifini kabul ederek meslekte ilerleyerek kaynak yapıyor, spiral kullanıyor, petek montajı yapıyor ve matkap kullanıyor.

İşleri gereği daha çok konutlara iş yaptıklarını söyleyen Hülya Çetin, ilk başlarda müşterilerinin yaptığı işi şaşırdığını, kadın olması nedeniyle ailelerin daha çok güven duyduğunu söyledi. 6 yıldır işini severek yaptığını açıklayan Hülya Çetin, ilk aşlarda yaptığı işten dolayı bazılarınca yadırgandığını ifade etti.

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‘Kadın isterse her şeyi başarır”

Muğla’ya Konya’dan 6 yıl önce geldiklerini belirten Hülya Çetin, “Eşim önce oğlumla beraber çalışıyordu. Oğlumun askerliği çıktı ve askere gitti. Eşim yanında çalıştıracak insan bulamadı. Beraber çalışalım dedi. Ben de çalışmayı seven birisiyim ve çalışalım dedim. Önceleri başarabilir miyim, başaramaz mıyım diye tereddüt içinde kaldım. Ama kadın istedikten sonra her şeyi yapar. Beraber çıktık bu yıla. Çok sayıda müşterilerimiz oldu. Gittiğimiz yerlerde biraz yadırgandık. ‘Kadın bu işi yapar mı ağır bir iş, ‘ağır bir iş’ Ama biz her işin üstesinden geldik ve başardık. 6 senedir de beraber çalışıyoruz eşimle. Çok memnunum ve severek yapıyorum” dedi.

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FOTOĞRAF 13 Arhavi ilçesinde 20 metrekare dükkan açan Kübra- Melda Çelenk kardeşler ‘erkek işi ’söylemlerine aldırmadan balık ayıklıyor, ekmek paralarını kazanıyor. 20 yıldır balıkçılık yapan babasının desteği ile bu işe atıldıklarını söyleyen Kübra Çelenk, “Babam bizi teşvik etti. Balıkları babam temin ediyor, biz de satışını yapıyoruz. 2 aydır çok güzel devam ediyoruz. İlk başta bizi görenler çok şaşırdı, daha sonra alışmaya başladılar. Buradan geçen bayanlar bizi alkışladılar, tebrik ettiler. Bu da bizi teşvik etti. Balığı da sevmezdim ama bu işe girdikten sonra hoşuma gitti. Evde bile balık kokusundan rahatsız olurdum şimdi artık alıştım, akşama kadar balık kokuları arasında balık temizliyorum. Biz kadınlar istersek her işin altından kalkarız, erkek işi kadın işi diye bir şey yok, ilk adımı atın gerisi gelir, yeter ki pes etmeyin. Her gün eve gururlu gidiyorum. Bu meslekte yer almak beni gururlandırıyor” dedi. Müşterilerden çok güzel dönüşler aldıklarını söyleyen Melda Çelenk de, “2 aydır burayı işletiyoruz ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Biz balık temizlemek, balık çeşitleri bunları hiç bilmiyorduk. Dükkanı açınca tüm detayları balıkçılık yapan babamızdan öğrendik. Şimdi her çeşit balığı tüketerek lezzetlerini öğrenmeye çalışıyorum. Müşterilere farklı tarifler anlatabilmek için pişirme yöntemlerini araştırıyorum. Ailenizden ne kadar destek alırsanız alın bir kadın kendi ayakları üzerinde durmalı. Bizde öyle yaptık, hiç pişman değiliz. İşini severek yapmalısın, biz de severek yapıyoruz” diye konuştu. İlk defa görenler şaşırıp kalıyor: İki kız kardeş baba mesleğini sahiplendi Artvin Arhavi yaşayan 26 yaşındaki Kübra Çelenk ve 25 yaşındaki Melda Çelenk isimli kız kardeşler 20 metrekarelik dükkanda baba mesleği olan balıkçılığı yapıyor. Genç kadınlar "İlk başta bizi görenler bizi şaşırdı daha sonra alışmaya başladılar" diyerek yaşadıkları durumu özetledi.

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“Eşim en büyük destekçim”

Hülya Çetin’in eşi Abdullah Çetin, şu anda en büyük destekçisinin eşi olduğunu belirterek, “En büyük oğlum askere gittiğinde çalıştıracak doğru düzgün bir eleman yoktu. Eşimde biraz çalışma tecrübesi olduğu için ‘benimle çalışmak ister misin’ diye sordum. Teklif benden gitti. O da kırmadı beni. Beraber 6 yıldır devam ediyoruz. Şu an benim en büyük destekçim tesisatta. Her türlü işi yapabiliyor benimle” dedi.

“Müşteriler şaşırıyor”

Doğalgaz tesisat işi yapmak için gittikleri evlerde zaman zaman işverenlerin şaşkınlık yaşadığını belirten Abdullah Çetin, “Şaşkınlık yaşayabiliyorlar bazen. İlk başta üzerindeki kıyafetler nedeniyle erkek zannediyorlar. Daha sonra bayan olduğunu görünce şaşkınlık yaşıyorlar. Matkap kullanması, kaynak yapması, petek asması, petek montajı yapmasını gördükleri zaman bir şaşkınlık yaşıyorlar” dedi.

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