Hayat Oğluyla birlikte hayatını caretta carettalara adadı Gece-gündüz iz sürüyorlar
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Oğluyla birlikte hayatını caretta carettalara adadı: Gece-gündüz iz sürüyorlar

Antalya'da kurduğu dernek aracılığıyla deniz kaplumbağalarının koruyucusu olan Seher Akyol ile 17 yaşındaki oğlu Taha, altı ay boyunca tespit ettikleri yuvaları korumaya alıyor, yavru caretta carettaların yolculuğuna eşlik ediyor.

Haber Merkezi AA
​Oğluyla birlikte hayatını caretta carettalara adadı: Gece-gündüz iz sürüyorlar
Anne oğul iyilik hareketiyle caretta caretta neslinin sürmesi için çabalıyor.

Antalya'da sahilde yürüyüş yaparken gördükleri ölü bir deniz kaplumbağasından etkilenen anne ile oğlu, gönüllü koruyucuları oldukları caretta carettalar için 2 yıldır yaz aylarında çadırda "yaşam nöbeti" tutuyor. Manavgat ilçesinde turizm işiyle uğraşan 40 yaşındaki Seher Akyol ile 17 yaşındaki oğlu Taha'nın "iyilik" hikayesi, Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek Sahili'nde üzerinden arazi aracı geçmesi sonucu ölen bir deniz kaplumbağasını görmesiyle başladı.

Yakın bir bölgede ise kum yüzeyinde caretta yumurtalarını fark eden anne ve oğlu, büyük üzüntü yaşadı. Yumurtaları kum altına gömen ikili, nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların popülasyonunu artırmak ve onları korumak amacıyla harekete geçti.

YAŞAM NÖBETİ TUTUYORLAR

Sahile kurdukları çadırda "yaşam nöbeti" tutmaya başlayan Seher Akyol ile oğlu, gündüzleri arazi araçlarını sahilden uzaklaştırıyor, tespit ettikleri yuvaların etrafını da çıtalarla çevirerek koruma altına alıyor.

İyilik mesaileri hava kararınca da bitmeyen ikili, geceleri yumurtadan çıkan yavruların denize ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol ediyor, yuvalarında sıkışan kaplumbağaları kurtarıyor. Her gün sahilde yuvaları tespit etmek amacıyla ortalama 4 saat yürüyen Akyol ve oğlu, bu sırada ellerine aldıkları poşetlerle de çöpleri topluyor.

Kurumlardan da destek almak amacıyla Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (DEKAFOK) kuran Seher Akyol, sahil girişine hendek kazdırarak arazi araçlarının girmemesini ve geçen yıl 930 caretta yuvasını tespit ederek binlerce yavrunun denizle buluşmasını sağladı.

Seher Akyol ve oğlu Taha
Seher Akyol ve oğlu Taha

GECE GÜNDÜZ İZ SÜRÜYORLAR

Okullardan gelen öğrencilere de caretta yuvaları ile zambak bahçelerini gezdiren Seher Akyol, iki yıl önce carettaları koruyabilmek için işinden bir ay izin aldığını, carettaların yaşadığı zorlukları görünce işini bırakmak zorunda kaldığını söyledi.

Hayatlarını tamamen onlara adadıklarını aktaran Akyol, "Çadır kurarak gece-gündüz carettaların izini sürüyoruz. Başta öğrenciler olmak üzere yerli ve yabancı turistlere gönüllü ekolojik turizm turları yaptık. Buraya gelen ziyaretçileri caretta yuvaları, Akdeniz fokları ve korumaya aldığımız kum zambakları hakkında bilgi veriyor, bilinçlendiriyoruz." dedi.

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