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Hayat

Öğrencilerin sanatı Gazze için

04:00 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:56 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
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Çankırı’da, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek amacıyla okul duvarına Filistin’in özgürlük mücadelesinin sembollerinden “Hanzala” karakteri çizildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ilgaz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yıldıztepe İstiklal Yolu 100. Yıl Cumhuriyet Çalıştayı için 17 sanatçı Çankırı’ya geldi. Çeşitli atölye çalışmaları, konferanslar ve konserlerin yapıldığı çalıştay kapsamında grafiti sanatçısı Hasan Ali Yaldıran, Selahattin İnal Güzel Sanatlar Lisesi duvarında çalışma yaptı. Öğrencilerin de katılımıyla gerçekleştirilen programda, sanatçı, Filistin’e destek amacıyla okul duvarına Filistin’in özgürlük mücadelesinin sembollerinden “Hanzala” karakterini çizdi. Çalışmayı öğrencilerle yaptıklarını anlatan Yaldıran, çiziminde Filistin’deki çocukların dünyaya arkasını döndüğünü anlatmaya çalıştığını dile getiriyor. Yaldıran, “Yıkıntıların ortasında geleceğe doğru, aydınlığa doğru bakıyor ama baktığı yerde de yine yıkıntılar ve savaş var. Bir tank var ve ‘Free Gazze’ yani özgür Gazze’yi yansıtan bir söz var içinde. Resmin grafiti ve resim dilini birleştirdiğimiz bir tarzda çalışma. Bölgede yaşanan çatışmayı, resmin içindeki yıkıntılarla, harabe görüntüsü ile ve işte oradaki bir zırhlı personel taşıyıcıyla aslında anlatmaya çalışıyoruz” diyor.


#Çankırı
#Gazze
#öğrenci
42 dakika önce
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